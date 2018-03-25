40 MP kameralı P20 Pro mu geliyor?

Günümüzün en popüler “oyuncak”larından çift kamera; P20 ailesinin ağabey modeli ile birlikte farklı bir boyut kazanabilir. Bir süredir ortada dönen dedikodular, akıllı telefonun arkada iki değil tam üç adet kamerası olacağını gösteriyor. Ve henüz ortaya çıkan başka yeni bilgilere göre Leica ile birlikte geliştirilen 40 MP çözünürlüklü bir sensör cihaza eşlik edebilir. Elbette tüm bu dedikodular bize Nokia’nın Zeiss ile yaptığı denemeleri akla getirdi.

Konuyu biraz daha detaylandıracak olursak, P20 Pro’nun arkasında yer alacak bahsi geçen 40 MP’lik sensör, birincil kamera olacak. Bu sensörün hemen yanında ise 8 MP‘lik bir sensör bulunacak. Bu sensör 3 kat kalite kayıpsız (optik gibi) yakınlaştırma imkanı sunacak ki; bununla birlikte 40 MP’lik sensörün görüntüsü 5 kata kadar kayıpsız şekilde yaklaştırılabilecek.

Üçüncü sensör ise 20 MP çözünürlüğünde olacak ve siyah/beyaz algılayıcılara sahip olacak. Bu kamerasıyla da bokeh efektini en iyi şekilde sağlamayı hedefleyen Huawei, muhteşem üçlüsünü lazer odaklama ve 720p’de 960 fps çekim özelliği ile destekleyecek.

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen tepe modelin özellikleri gerçekten ilgi çekici duruyor. Cihaz resmileştiğinde yine sizlerle paylaşıyor olacağız.

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