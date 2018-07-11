400 dolarlık yeni Surface, görücüye çıkıyor

Microsoft akıllı telefon pazarında umduğunu bulamamış olabilir. Fakat Amerika merkezli yazılım devi, en azından tablet sektöründe kendine önemli bir yer edinmeyi başardı diyebiliriz.

Özellikle ABD pazarında Microsoft’un Surface serisi oldukça başarılı bir grafiğe sahip. Tablet pazarı gün geçtikçe biraz daha daralsa da Surface tabletlerin satışı bu grafikle ters orantılı bir ivme gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un yeni Surface modeli ile ilgili bazı bilgiler sızdırılmıştı. Bu bilgilerde yeni Surface modelinin Surface GO! ismiyle satışa sunulacağı ve fiyatının da 400 dolar civarında olacağı iddia edilmişti.

Kısa süre önce FCC onayını da alan tabletin, önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı iddia edildi. Bu iddiaların nedeni ise Microsoft’un direkt olarak resmi Surface hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım. Söz konusu Twitter paylaşımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

400 dolarlık etikete sahip olması beklenen yeni Surface modelinin, 10 inçlik bir ekranla geleceği tahmin ediliyor. 64GB ve 128GB dahili depolama alanı seçenekleriyle satışa çıkacak olan tablette, fiziksel QWERTY klavye de yer alacak. Ayrıca söz konusu modelde Windows 10 Pro’nun ön yüklü olarak geleceğini de belirtelim. Intel Pentium logosu taşıyan bir işlemciden güç alacak olan tabletin, tam olarak nasıl bir teknik donanıma sahip olduğu ise henüz bilinmiyor.

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