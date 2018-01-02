4G desteğine kavuşuyor

2017 akıllı telefon sektörü açısından sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Pek çok telefonun kasa değiştirerek modern bir görünüme bürünmesi bir yana, alternatif modellerin de raflardaki yerini alması, 2017’ye renk kattı. Bu alternatif modellerden birisi de hiç şüphesiz yeni Nokia 3310’du. Yeni Nokia 3310, seneler önce çıkan ve cep telefonu pazarında fırtına gibi esen klasik 3310’dan esinlenilerek geliştirilmişti.

HMD Global, yeni 3310’u ilk olarak 2G destekli olarak satışa sundu. Yani telefonda hızlı internet bağlantısı yoktu. Dolayısıyla bu cihaz sadece konuşma ve mesajlaşma için tasarlanmış basit bir yapıdaydı.

Fakat kısa süre sonra, kullanıcıların taleplerini de göz önüne alan HMD Global yeni 3310’a 3G desteği getirmeye karar verdi. 2G’li modellerin üretim hattını durduran Nokia, 3G’li 3310 üretmeye başladı.

Şimdi ise yeni Nokia 3310 modelinin 4G’ye geçeceği iddia ediliyor. Aslında bu durum iddiadan da öteye geçmiş durumda. HMD Global’in 4G kararını vermesindeki temel neden ise kullanıcıların talebi.