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4K projektörünün fiyatı 30.000 Dolar

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 11.01.2018 16:59 | Son Güncelleme 13 dakika önce

CES 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda birbirinden iddialı ürünler tanıtılıyor. Bu iddialı ürünler arasında Sony’nin yeni 4k projektörü de bulunuyor. Sony Life Space UX serisinin bir parçası olan projektör 4K Ultra Short Throw Projector LSPX-A1 adıyla tanıtıldı.

4K projektörünün fiyatı 30.000 Dolar

Duvardan 9,6 inç uzaklığa konumlandırılan projektör, bu mesafeden 120 inç boyutunda 4K görüntü sunabiliyor. 2500 lümen parlaklık sunan 4K projektör, bu mesafeden hiçbir bozulma yaşamadan net görüntü sağlayabiliyor.

Sony’nin yeni projektörü barındırdığı ses sistemi Glass Sound Speaker ile birlikte 360 derece ses deneyimi sunuyor. Gelişmiş bir ses deneyimi sunmak için ortadaki hoparlörün sesi duvardan sekecek şekilde tasarlanmış. LSPX-A1’de ortada yer alan ana hoparlöre ek olarak 4 adet daha hoparlör bulunuyor.

Şık bir görünüme sahip olan projektörün görünümü TV ünitesini andırıyor. Akıllı tasarımı sayesinde bütün kablolarını gizleyebilen LSPX-A1, 30.000 dolar fiyata sahip.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Sony CES 2018 4k projektörü

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