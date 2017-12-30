4K Ultra HD Terminator 2 satışta

Bu yeni baskıda filmin 4K versiyonu, normal Blu-Ray versiyonu ve Dijital HD versiyonu yer alıyor. Ayrıca yorumlardan çıkarılmış sahnelere kadar birçok ekstra seçenek de var.
Terminator 2, 1991’de vizyona girmesinin yıllar sonrasında, ilk kez geçtiğimiz Yaz aylarında 3D versiyonuyla sinemalarda gösterilmiş, ardından da 4K sürümünün geleceği duyurulmuştu. Hatta 4K sürümünün bir de özel versiyonu var, ki bu versiyonda T2’de hayranlıkla izlediğimiz “metal kol” replikası da bulunuyor. Ne yazık ki bu sürüm çoktan tükendi.
Eğer Terminator 2 hayranıysanız, filmin bu 4K versiyonunu da mutlaka koleksiyonunuza eklemelisiniz.
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