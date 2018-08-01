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5 dakikalık şarjla 2 saat konuşun

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:58 | Son Güncelleme

Oppo’nun F serisindeki yeni üyesi hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. VOOC teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olan Oppo F9 Pro, tasarımıyla da fark yaratacağa benziyor.

5 dakikalık şarjla 2 saat konuşun

Geçtiğimiz gün Oppo’nun yeni bir F serisi üzerinde çalıştığını gösteren bazı raporlar sızdırılmıştı. Nitekim çok geçmeden bu raporlar, Oppo Malezya tarafından yayınlanan bir görselle de doğrulandı. Çinli üretici, F serisinin yeni üyesine dair resmi sitesi üzerinden daha fazla bilgi paylaştı. İşte Oppo F9 Pro hakkındaki ilk detaylar.

Oppo, resmi web sitesi üzerinden F serisinin yeni üyesi ile ilgili bir görsel paylaştı. Bu küçük görsel, telefonun özelliklerinden, tasarımına kadar pek çok bilgiyi içeriyor. Dilerseniz bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Öncelikli olarak Oppo F9 Pro’nun tasarımından bahsedelim. Çentikli bir tasarımla gelecek olan F9 Pro, arkasında yatay olarak konumlandırılmış çift ana kameraya sahip olacak. Telefonun çentik kısmının Essential Phone’da olduğu gibi son derece küçük olduğu göze çarpıyor.

Ayrıca, F9 Pro ile ilgili paylaşılan görselde de suya dayanıklılık özelliğine yani IP67 sertifikasına dikkat çekilmiş.

Oppo F9 Pro ile gelen bir diğer önemli özellik ise genelde üst segment modellerde görmeye alışık olduğumuz VOOC teknolojisi. Bilindiği üzere VOOC, Oppo’nun hızlı şarj teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik konuşma yapmanız mümkün oluyor. Ayrıca yarım saat içerisinde telefonunuzu yüzde 50 oranında şarj edebiliyorsunuz.

Şimdi F9 Pro ile ilgili en çok merak edilen detay, telefonun ne zaman tanıtılacağı. Onu da muhtemelen önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
oppo akıllı telefon

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