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500 yeni hızlı şarj istasyonu açıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2018 08:41 | Son Güncelleme

Porsche Kuzey Amerika yöneticisi Klaus Zellmer yaptığı açıklamada “Hızlı şarj hizmetinin ücretsiz olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ancak ödeme süreci ile ilgili konuşmak için henüz çok erken.

500 yeni hızlı şarj istasyonu açıyor!

Alman otomotiv devi Porsche, 2019 yılının sonuna kadar ABD’de 500 yeni hızlı şarj istasyonu açmayı planlıyor. Açılması planlanan hızlı şarj istasyonlarının 189 tanesi Porsche bayilerinde geri kalan büyük bir kısmı ise otoyol kenarlarında yer alacak. Çalışmaların 2019’un ikinci yarısına kadar tamamlanması planlanıyor. Şirket en kısa zamanda inşa edilecek istasyonlar için yol haritası ve  maliyet hesaplamalarını açıklayacak. Ancak bunlar hiç de küçük maliyetler değil. Şirket ABD’nin Atlanta şehrinde açtığı altı hızlı şarj noktası için 1 milyon dolardan fazla masraf yaptı.

Hızlı şarj istasyonları açılana kadar markanın merakla beklenen Porsche Mission E elektrikli otomobili yola çıkacak. Hemen ardından, 2020 yılında ise markanın elektrikli SUV modeli Porsche Mission E Turismo satışa sunulacak. Alman üretici ayrıca Macan, Panamera ve Cayenne gibi kült modellerinin de EV (electric vehicle) varyantları üzerinde çalışıyor.
Klaus Zellmer “ Elektrikli otomobillerin kısa menzilleri müşteriler için psikolojik bir etki yaratıyor. Hızlı şarj istasyonları ile müşterilerimizin bu yöndeki kaygılarını gidermeyi umuyoruz. Hızlı şarj cihazları sadece 20 dakikalık bir şarj ile aracın bataryasının %80’ini doldurarak kullanıcıya 250 mil ek menzil kazandıracak” dedi.

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Porsche ABD

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