512GB’lık Galaxy Note 9 Türkiye’de satılacak mı?

Teknoloji gündemini az çok takip eden herkesin bileceği üzere, Samsung uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Son sızdırılan bilgilere göre Güney Koreli şirket, üst segmentteki yeni modelini 9 Ağustos’ta New York’ta düzenlenecek olan özel bir etkinlik ile tanıtacak. Peki Galaxy Note 9 gerçekten başarılı olabilecek mi?

Açık konuşmak gerekirse, şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda Galaxy Note 9’un beklentilerin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Keza Galaxy Note 9 tüm eleştirilere rağmen bir kez daha Infinity Display çizgisiyle karşımıza çıkacak. Bu telefonun selefi ile hemen hemen aynı görünüme sahip olacağı anlamına geliyor.

Peki Note 9’un hiç mi ön plana çıkan bir özelliği yok? Elbette var. Note 9’un çatı versiyonu 512GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak. Bu opsiyon, Note 9’u en büyük dahili depolama alanına sahip akıllı telefon yapacak. Fakat her dileyen bu modele sahip olamayacak. Keza sızdırılan son bilgilere göre bu telefon yalnızca Çin ve Güney Kore’de satışa sunulacak.

Diğer ülkeler içinse pazar durumu gözlenecek. Eğer 512GB’lık model Çin ve Güney Kore pazarında beklentilerin altında kalırsa, diğer bölgelerde de satışlar başlayacak. Fakat Samsung’un bu husustan hangi ülkelere öncelik vereceği henüz kesinleşmiş değil.

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