5G ABD’ye 'Merhaba' diyor!

Mobil iletişim teknolojilerinin 5. nesli sandığımızdan daha yakın. ABD’li operatörler kullanıcı bazlı ilk testler için son hazırlıkları yapıyor. Ancak işin iki tarafı var; testlerin yapılabilmesi için kullanıcıların bir şekilde uyumlu cihazlar kullanması gerekiyor. İşin bu bölümünde olay yongaseti ve telefon firmalarında bitiyor. Halihazırda Qualcomm ve Samsung’un yongasetleri için yaptığı çalışmaları biliyoruz. Akıllı telefon kısmında destek verenler arasına ise Huawei de katıldı.

MWC Şanghay 2018’de konuşan Huawei CEO’su Eric Xu, ilk çözümler için Mayıs 2019’a kadar beklenmesi gerektiğini söyledi. Bu, P30 serisine yetişemeyebileceği anlamına geliyor. Huawei’nin ilk 5G destekli telefonu Mate 30 serisinde olabilir. Serinin çıkışı ise 2019 sonbaharına kadar kalabilir. Firmanın destek verecek ilk çipseti ise Kirin 1020 olacak. Diğer üreticilerin çözümleri ise 2019’un ilk yarısının sonuna doğru karşımıza çıkabilir.

Huawei aynı zamanda 5G’nin en önemli geliştiricilerinden biri. Gelecek senenin sonuna doğru iyiden iyiye benimseyeceğimiz yeni nesil teknolojiyi dünya çapında yaygınlaştırma konusunda Çinli firma önemli rol oynayacak.

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