6.1 inçlik iPhone’un yeni görüntüleri sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli satışa sunacak. Bunlar; iPhone X’in halefi, 6.5 inç OLED ekranlı yeni Plus modeli ve 6.1 inç LCD ekranlı bütçe dostu iPhone olacak. Apple’ın bu yıl bu üç modeli satışa çıkaracağı artık büyük ölçüde kesinleşmiş durumda.

Bunun yanı sıra telefonların özellikleri hakkında da birçok detay belli oldu. Son olarak da 6.1 inçlik model hakkında yeni detaylar netlik kazandı. Hatırlayacağınız gibi daha önce gelen söylentilerde, bu modelde çift arka kamera olmayacağı iddia ediliyordu. Bugün sızdırılan yeni kılıf görüntüleri, bu iddiaları doğruluyor.

iPhone 8 ile aynı fiyata satışa çıkacağı söylenen 6.1 inçlik model, bu fiyat düşüşünü karşılamak için bazı özelliklerden feragat ediyor. OLED ekran yerine LCD ekran kullanan modelde tek arka kamera bulunması da bu yüzden.

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