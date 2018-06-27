HABER

6.1 inçlik iPhone’un yeni görüntüleri sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Bu yıl çıkacak üç yeni iPhone’dan biri olacak 6.1 inçlik iPhone’un yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerle birlikte tek arka kamera iddiaları netlik kazandı.

6.1 inçlik iPhone’un yeni görüntüleri sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli satışa sunacak. Bunlar; iPhone X’in halefi, 6.5 inç OLED ekranlı yeni Plus modeli ve 6.1 inç LCD ekranlı bütçe dostu iPhone olacak. Apple’ın bu yıl bu üç modeli satışa çıkaracağı artık büyük ölçüde kesinleşmiş durumda.

Bunun yanı sıra telefonların özellikleri hakkında da birçok detay belli oldu. Son olarak da 6.1 inçlik model hakkında yeni detaylar netlik kazandı. Hatırlayacağınız gibi daha önce gelen söylentilerde, bu modelde çift arka kamera olmayacağı iddia ediliyordu. Bugün sızdırılan yeni kılıf görüntüleri, bu iddiaları doğruluyor.

iPhone 8 ile aynı fiyata satışa çıkacağı söylenen 6.1 inçlik model, bu fiyat düşüşünü karşılamak için bazı özelliklerden feragat ediyor. OLED ekran yerine LCD ekran kullanan modelde tek arka kamera bulunması da bu yüzden.

Microsoft Edge için Adblock gelecek!

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Xiaomi Mi 8 serisi şimdiden 1 milyon sattıXiaomi Mi 8 serisi şimdiden 1 milyon sattı
Huawei Nova 3, önümüzdeki ay tanıtılacakHuawei Nova 3, önümüzdeki ay tanıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone X

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Messenger da çeviri furyasından nasibi alıyor

Messenger da çeviri furyasından nasibi alıyor

Chrome Android haberleri otomatik indirecek

Chrome Android haberleri otomatik indirecek

Xiaomi Mi 8 serisi şimdiden 1 milyon sattı

Xiaomi Mi 8 serisi şimdiden 1 milyon sattı

Huawei Nova 3, önümüzdeki ay tanıtılacak

Huawei Nova 3, önümüzdeki ay tanıtılacak

iOS 11.4.1 Beta 4 ile ne gibi yenilik geliyor?

iOS 11.4.1 Beta 4 ile ne gibi yenilik geliyor?

AirDrop’a rakip geliyor

AirDrop’a rakip geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.