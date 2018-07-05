6.1 inçlik ucuz iPhone’dan yeni pozlar

Bildiğiniz gibi Apple, önümüzdeki eylül ayında geçtiğimiz yıl olduğu gibi üç yeni telefon duyuracak. Ancak bu üçlü geçen yıldan farklı olarak sınıflandırılacak. 6.1 inçlik ekranıyla boyut olarak diğer iki kardeşinin tam ortasında duracak olan iPhone, aynı zamanda LCD ekranıyla ailenin en ucuzu olacak. Elbette bu ucuzluğu “nispeten” olarak görmeliyiz.

Öte yandan yeni “üçlüye” ait elimizde canlı fotoğraf olmamasına karşın, neye benzeyeceklerine dair çok fazla güçlü ipucumuz var. Bu bağlamda bir tasarımcı, render fotoğraflarda iPhone X ile 6.1 inçlik versiyonu boyutlarıyla yan yana getirmiş.

Ailenin düşük fiyatlı üyesi, geçen yılından X’undan doğal olarak daha büyük. Ön kısma baktığımızda ekran boyutunda 6.1 inçe yükselme dışında bir fark göze çarpmıyor.

Arka kısımda ise durum farklı. Telefon maliyet kısma adına paslanmaz çelik yerine alüminyum çerçeveye geçiş yapacak. Çift kamera yerine, belirgin şekilde çıkıntılı tek kameraya sahip model, ayrıca kablosuz şarj ve hızlı şarj özelliklerinden yoksun olmayacak.

Serinin beklenen diğer üyeleri ise 5.8 inç ve 6.5 inçlik ekranlarla birlikte gelecek. Üçlü, en az 4 GB RAM‘e ve 6 çekirdekli yeni işlemciye de sahip olacak.

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