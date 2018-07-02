6.1 ve 6.5 inçlik iPhone modelleri kanlı canlı sızdı!

iPhone X Apple için çok önemli bir modeldi. Telefon Apple için hem Steve Jobs’a saygı duruşuydu hem de önceki iPhone modellerine nazaran tasarımı en çok değişen iPhone modeliydi. Herkes iPhone X’i yavaş yavaş unuturken 2018’in yeni iPhone’ları konuşmaya başlandı. Sızıntılar Apple’ın 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç büyüklüğünde olmak üzere 3 yeni iPhone modeliyle bu seneyi kapatacağını yazıyordu. Henüz 5.8 inçlik uygun fiyatlı iPhone’dan herhangi bir ses çıkmazken, 6.1 inç ve 6.5 inç büyüklüğündeki yeni iPhone’lardan ilk teknik çizimler bugün ortaya çıktı.
6.1 ve 6.5 inçlik yeni iPhone’ların sızdırılan teknik çizimlerini alan Shai Mizrachi, çizimlerden bir şey anlaşılmadığını anlayınca teknik çizimleri somut bir hale getirdi. Çizimlerdeki ölçüleri birebir kullanan Mizrachi, yeni iPhone’ların maketlerini yaptı ve maketleri iPhone X ve iPhone 8 Plus ile karşılaştırdı.
Mizrachi’nin karşılaştırmasına bakılırsa 6.1 inçlik iPhone modeli iPhone X’ten farklı olmayacak ve çift kamera tasarımını devam ettirecek. Videoya göre, iPhone X Plus ise 3 arka kamera ile gelecek. iPhone’ların diğer teknik özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.
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