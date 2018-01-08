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70 milyon aboneye ulaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.01.2018 17:14 | Son Güncelleme 10 saat önce

Spotify, altı ay kadar kısa bir zaman içerisinde abone sayısına 10 milyon kişi daha eklemeyi başardı.

70 milyon aboneye ulaştı

İsveç menşeli dijital müzik platformu Spotify, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde 60 milyon aboneye ulaştığını açıklamıştı. Şimdi de çok kısa bir zaman içerisinde 10 milyon aboneyi daha bünyesine katarak 70 milyon gibi oldukça yüksek bir rakamı görmüş oldu. Şirket bu durumu Twitter üzerinden yaptığı gönderi ile açıklamış oldu.

Piyasa içerisinde en önemli rakip olan Apple Music ise 27 milyon abone rakamıyla oldukça geride kalmış oldu. Tabi ki Apple, yakın zamanda mali tablo açıklaması yaparak güncel rakamları basınla paylaşacak.

Spotify, müzikseverlere çeşitli ödeme kolaylıkları ve kampanyalar sağlayarak piyasada olan rekabet karşısında kendini çok daha iyi bir konuma koymayı başarıyor. Bilindiği üzere yakın zamanda yıl bazında 139 TL (yurtdışında 99 dolar) ödeyerek satın alınabilen yıllık abonelik paketi kullanıcıların tercihine sunulmuştu. Bunun yanında zaman zaman yapılan 3 ay için 0.99 TL gibi tanışma paketleri de kullanıcıların platform ile tanışmasına fırsat sağlamıştı.

Sonuç olarak dijital müzik dünyasında olan bu rekabet artışı müzikseverlerin çok daha farklı seçenekler arasından kendilerine uygun olanı seçmesini mümkün hale getirecek gibi gözüküyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Spotify

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