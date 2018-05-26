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70’ten fazla hızlı şarj noktasına sahip!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

Bir asırlık enerji ve petrol devi BP, iş alanlarını otomotiv endüstrisini geleceği olarak görülen elektrikli araç (EV) teknolojileri ile genişletmek istiyor. Şirket mevcut altyapısını bu alana entegre etmek için gerekli yatırımları yapmaya başladı bile. Geçtiğimiz Salı günü, elektrikli otomobiller için hızlı şarj teknolojileri geliştiren StoreDot’a 20 milyon dolar yatırım yaptı.

70’ten fazla hızlı şarj noktasına sahip!

Tel Aviv merkezli StoreDot, otomotiv sektörüne giriş yapmadan önce akıllı telefonlar için ultra hızlı şarj cihazları geliştiriyordu. Kısa bir süre önce bu sektöre atılan şirketin hali hazırda Daimler AG ile 60 milyon dolarlık dev bir anlaşması bulunuyor.

BP, uzun zamandır, elektrikli otomobillerin tüm dünyada benimsenmesini ve daha yaygın kullanılmasını hedefleyen çalışmalar gerçekleştiriyor. İngiliz şirket daha önce mobil elektrikli araç şarj istasyonları geliştiren Free Wire Technologies’e tam 5 milyon dolar yatırım yaptı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Tufan Erginbilgic son dönemde yapılan yatırımlar için “Ultra hızlı şarj teknolojisi, BP’nin elektrifikasyon stratejisinin kalbinde yer alıyor. Müşterilerimizin kullandığı araba bizim için önemli değil. Biz tercih edilen yakıtı tedarik etmeye kararlıyız” dedi.

StoreDot’un geliştirdiği lityum iyon batarya bazlı ultra hızlı şarj teknolojisi, bir elektrikli otomobili sadece beş dakikada tamamen şarj edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
BP StoreDot

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