8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

8 ton ağırlığında ve hızla Dünya'ya doğru geliyor. Parçalarının Türkiye'ye dahi düşebileceği iddia edilen Tiangong-1 tüm dünyanın yakından izlediği bir olay haline geldi.
Tiangong-1 (Gök Saray-1), kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor.
Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018'de gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonun tehdit ettiği diğer ülkeler, Hindistan, İtalya ve Suudi Arabistan olarak belirlenmişti.
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