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8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 11:25 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yapılan son araştırmaya göre, Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlendi. 8 ton ağırlığındaki Tiangong-1'in parçalarının Türkiye'ye dahi düşebileceği öne sürülürken, gelişmeleri tüm dünya yakından takip ediyor.

8 ton ağırlığında ve hızla Dünya'ya doğru geliyor. Parçalarının Türkiye'ye dahi düşebileceği iddia edilen Tiangong-1 tüm dünyanın yakından izlediği bir olay haline geldi.

Tiangong-1 (Gök Saray-1), kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018'de gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonun tehdit ettiği diğer ülkeler, Hindistan, İtalya ve Suudi Arabistan olarak belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dünya Türkiye Tiangong-1

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
başimiza taş yağacak söyleminin tam da realize olmasi!
@ergunshen bide saraya dusese tam anlamını kazanır
Çinlilerin düzgün yaptığı bir araç yok mu yahu?
ulan çinliler başımıza istasyon düşüreceniz. made in china
Piyango cıkmadi ama bizde bu sand varken sakınmak lazım
gökten para yağsa, bizim kafamıza uydu düşer
bi cisim yaklaşıyor efendim
Gökden çAM yağsa bizim kafaya Tarrak düşer
Komutan logar. Bir cisim yaklaşıyor.
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