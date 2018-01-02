A-serisi yola çıkmaya hazır!

Mercedes-Benz araç geliştirme mühendislerinden Jochen Eck yaptığı açıklamada “Mercedes-Benz A-serisi Mart 2018’de Cenevre Motor Fuarı’nda yapılacak lansman sonrası yollarda olacak.” dedi. Sınıfının lider teknolojileri ile sunulacak olan A-serisi lüks bir kokpit tasarımına sahip. Direksiyon, süspansiyon ve şaside yapılan bir takım iyileştirmeler ile sürüş deneyimini arttırmak hedefleniyor.
Son olarak İsveç’in kuzeyindeki Arvidsjaur bölgesinde zorlu kış şartlarında teste giren yeni A-serisi, Mercedes-Benz kullanıcılarının beklentilerini her zamankinden daha iyi karşılayacağını kanıtladı. Yeniden geliştirilen A-serisinin dingil mesafesinde 30 mm artış var. Modelin standart amortisörleri bile karlı ve zorlu bir yolda mevcut modelden daha yumuşak ve kontrollü seyir sağlıyor. Bunların yanı sıra kokpit içindeki gürültü ve titreşim seviyeleri iyileştirildi.
Yeni A-serisi’nin giriş seviyesi olan A160d, 1.5 litrelik dizel motor ile gelecek. Tüm modellerde 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman kullanılıyor. 2018 Mercedes-Benz A-serisi’nin, Exit Assist olarak bilinen aktif kör nokta yardım sistemi, 360 derece park kamerası ve geliştirilmiş park sensörleri markanın en üst segmentlerinde bulunan bir dizi sürüş teknolojisini aratmıyor.
Önümüzdeki Nisan itibariyle kullanıcılar bunu bizzat kendileri tecrübe edebilecekler. Ancak şu an için yeni A-serisi mevcut modelin başarısını daha ileri götürecek diyebiliriz.
ZTE Blade V9 Kendi Sitesinde Yanlışlıkla Yayınlandı
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum