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A101'den Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo indirimi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

A101, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren kullanıcıların ayağına Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo fırsatını getiriyor.

A101'den Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo indirimi!

Bildiğiniz üzere hemen hemen her hafta A101'in sunduğu teknoloji fırsatlar ile karşınıza çıkıyoruz. Bu sefer de karşınıza bir A101 haberi ile bulunmaktayız ancak bu sefer işler biraz farklı çünkü sadece bir değil karşımızda iki adet akıllı telefon mevcut.

A101, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyalarının duyurusunu da yaptı ve kullanıcıların ayağına Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo fırsatını getiriyor.

Duyuruya göre A101 mağazalarında bir değil, iki farklı telefon modelinde büyük indirimler gerçekleştirilecek. Bu telefon modelleri ise Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo. Üstelik kampanya telefonlarla sınırlı değil; bu ürünlerin yanında A4TECH kablosuz fare ve SEG marka LED TV, büyük indirimler ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Nokia 2 telefonun fiyatı 599 TL olarak açıklandı. Ürünün piyasa fiyatıysa 700-800 TL civarında. Samsung Galaxy J7 Duo'ya gelecek olursak, Samsung’un resmi sitesinde 1799 TL üzerinden satılan Samsung Galaxy J7 Duo ise, 400 TL'den fazla bir indirimle 1379 TL'ye satılacak.

Bu kampanya 19 Temmuz'dan itibaren tüm 101 mağazalarında başlayacak. O yüzden şimdiden sıranızı kapın deriz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
A101 Samsung Galaxy J7 Duo Nokia 2

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