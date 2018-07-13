A101'den Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo indirimi!

Bildiğiniz üzere hemen hemen her hafta A101'in sunduğu teknoloji fırsatlar ile karşınıza çıkıyoruz. Bu sefer de karşınıza bir A101 haberi ile bulunmaktayız ancak bu sefer işler biraz farklı çünkü sadece bir değil karşımızda iki adet akıllı telefon mevcut.
A101, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyalarının duyurusunu da yaptı ve kullanıcıların ayağına Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo fırsatını getiriyor.
Duyuruya göre A101 mağazalarında bir değil, iki farklı telefon modelinde büyük indirimler gerçekleştirilecek. Bu telefon modelleri ise Nokia 2 ve Samsung Galaxy J7 Duo. Üstelik kampanya telefonlarla sınırlı değil; bu ürünlerin yanında A4TECH kablosuz fare ve SEG marka LED TV, büyük indirimler ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Nokia 2 telefonun fiyatı 599 TL olarak açıklandı. Ürünün piyasa fiyatıysa 700-800 TL civarında. Samsung Galaxy J7 Duo'ya gelecek olursak, Samsung’un resmi sitesinde 1799 TL üzerinden satılan Samsung Galaxy J7 Duo ise, 400 TL'den fazla bir indirimle 1379 TL'ye satılacak.
Bu kampanya 19 Temmuz'dan itibaren tüm 101 mağazalarında başlayacak. O yüzden şimdiden sıranızı kapın deriz.
Kaynak: Teknolojioku
MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı
İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti
Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı
CHP'den Levent Gültekin'e çağrı
Hindistan'da milletvekiline tecavüz suçlaması
Prestijli yayın kuruluşu duyurdu: FETÖ'nün yeni merkezi belli oldu
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
5300 yıllık mumyayla ilgili inanılmaz keşif!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum