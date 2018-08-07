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A101 General Mobile GM 8 Go satacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 07:29 | Son Güncelleme

A101 şimdi de Android 8.1 Oreo Go ile çalışan General Mobile GM 8 Go modelini uygun fiyata satmaya hazırlanıyor. A101’de satılacak olan General Mobile GM 8 Go özellikleri ve fiyatı hakkındaki her şey haberimizde.

A101 General Mobile GM 8 Go satacak!

A101 ve Bim arasındaki rekabet git gide artıyor. Yeni çıkan akıllı telefonları uygun fiyatlar ile müşterilerine sunan A101, şimdi de General Mobile GM 8 Go modelini satmaya hazırlanıyor. Android 8.1 Oreo Go ile çalışan GM 8 Go modeli, özellikleri ile olduğu kadar uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor.

General Mobile GM 8 Go özellikleri

General Mobile GM 8 Go, 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 oranında 1440X720 çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Android 8.1 Android Go ile gelen GM 8 Go, gücünü 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6739 yonga setinden alıyor.
Telefonda RAM kapasitesi olarak 1 GB tercih edilmiş. Android Go, yapısı itibariyle hafif bir işletim sistemi olduğu ve 1 GB RAM için tasarlandığı için GM 8 Go’da kasma sorunu yaşanmayacaktır.

16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, 64 GB’a kadar microSD ile hafıza arttırım imkanı sunuyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel arka kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen GM 8 GO, 3.500 mAh bataryadan besleniyor.

GM 8 Go modeli 9 Ağustos 2018 tarihinden itibaren seçili A101 mağazalarında sadece 749 TL‘ye satılacak. Fiyatına göre çok iyi bir performans sunan GM 8 Go’ya bakalım ilgi olacak mı?

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