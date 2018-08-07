A101 General Mobile GM 8 Go satacak!

A101 ve Bim arasındaki rekabet git gide artıyor. Yeni çıkan akıllı telefonları uygun fiyatlar ile müşterilerine sunan A101, şimdi de General Mobile GM 8 Go modelini satmaya hazırlanıyor. Android 8.1 Oreo Go ile çalışan GM 8 Go modeli, özellikleri ile olduğu kadar uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor.
General Mobile GM 8 Go özellikleri
General Mobile GM 8 Go, 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 oranında 1440X720 çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Android 8.1 Android Go ile gelen GM 8 Go, gücünü 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6739 yonga setinden alıyor.
Telefonda RAM kapasitesi olarak 1 GB tercih edilmiş. Android Go, yapısı itibariyle hafif bir işletim sistemi olduğu ve 1 GB RAM için tasarlandığı için GM 8 Go’da kasma sorunu yaşanmayacaktır.
16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, 64 GB’a kadar microSD ile hafıza arttırım imkanı sunuyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel arka kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen GM 8 GO, 3.500 mAh bataryadan besleniyor.
GM 8 Go modeli 9 Ağustos 2018 tarihinden itibaren seçili A101 mağazalarında sadece 749 TL‘ye satılacak. Fiyatına göre çok iyi bir performans sunan GM 8 Go’ya bakalım ilgi olacak mı?
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