A101 Honor 9 Lite satmaya hazırlanıyor

Teknolojik ürünleri uygun fiyata satarak Bim ile olan rekabetini kızıştıran A101, şimdi de Honor 9 Lite satmaya hazırlanıyor. A101 Honor 9 Lite satışına 2 Ağustos 2018 tarihinde belli başlı mağazalarında başlayacak. Peki, A101‘de satılacak olan Honor 9 Lite fiyatı ve Android tutkunlarına sunduğu özellikler neler?
Honor 9 Lite; 5.65 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Bu ekranın kasaya olan oranı ise yüzde 75.88 olarak belirlenmiş. Gücünü Huawei’nin geliştirdiği 8 sekiz çekirdekli 2.36 GHz hızında çalışan Kirin 659 yonga setinden alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor.
32 GB dahili depolama birimi ile gelen Honor 9 Lite, microSD desteği sayesinde hafıza arttırım imkanı da sunuyor. 4 kamerası ile dikkat çeken Honor 9 Lite, 13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka ve 13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip.
3.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor. Honor 9 Lite, A101‘de sadece 1.199 TL‘ye satılacak.
Piyasada 1.400 TL civarında satılan bu telefonu, uygun fiyata performans canavarı satın almak isteyenlerin kaçırmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
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