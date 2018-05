A6 Plus Türkiye’de satışta

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy A6 ve A6 Plus modellerini tanıtmıştı. Firmanın üst segment Android telefonları olan Galaxy A6 ve A6 Plus, bugün resmi olarak Türkiye‘de satışa sunuldu. Peki, Galaxy A6 ve A6 Plus fiyatı ne kadar?

Galaxy A6 ve A6 Plus özellikleri!

Galaxy A6 özellikleri!

Galaxy A6, 5.6 inç büyüklüğünde 720×1480 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Telefonun kalbinde ise Samsung’un Exynos 7870 yonga seti ve Mali T830 MP1 grafik birimi yer alıyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile gelen telefonda, f/1.7 değerinde 16 Megapiksellik arka ve f/1.9 değerinde 16 Megapiksellik ön kamera yer alıyor.

3.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy A6, akıcı bir Android deneyimi vadediyor.

Galaxy A6 Plus özellikleri!

Galaxy A6’nın büyük ekranlı modeli olan Galaxy A6 Plus, 6 inç büyüklüğünde 1080×2220 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. Bu modelin işlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 450 yonga seti kullanılıyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda çift arka kamera yer alıyor. 16 Megapiksel + 5 Megapiksel çift arka kamera kurulumuna tam 24 Megapiksellik ön kamera eşlik ediyor. 3.500 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu size eşlik edecek olan Galaxy A6 Plus, sunduğu özellikler ile ön plana çıkıyor.

Galaxy A6 Türkiye fiyatı!

Samsung Galaxy A6 Türkiye fiyatı 2.799 TL ve Samsung Galaxy A6 Plus Türkiye fiyatı ise 3.199 TL olarak belirlenmiş durumda. Oldukça yüksek bir fiyattan Türkiye pazarına giriş yapan bu modeller bakalım beklenen ilgiyi görecek mi?

