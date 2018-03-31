ABD – Çin gerilimi telefonları vuracak!

Çin’de Trump’ın restine karşılık, Kuzey Kore lideri ile dünyaya açık bir görüşme gerçekleştirdi. Peki iki ülke arasındaki bu kasvetli hava teknoloji şirketlerini nasıl etkileyecek? Görünen o ki bu durumdan en fazla zarar gören şirketlerden birisi de Huawei olacak.

Bilindiği üzere Çinli üretici, kısa süre önce yeni P20 serisini tanıtmıştı. P20 ve P20 Pro için Paris’te özel bir etkinlik düzenleyen Çinli üretici bu modellerin satışa sunulacağı pazarları da açıkladı. Bu pazarlar arasında ABD’nin yer almaması ise şaşkınlık yarattı.

Bilindiği üzere gerek Huawei, gerekse de ZTE, ABD’deki müşteri kitlesini arttırabilmek adına uzun zamandır lobi çalışmaları yürütüyorlardı. Çinli şirketler bu lobi çalışmaları için milyonlarca dolar harcamıştı. Fakat Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte rüzgar bir anda tersine döndü.

Çin malı ürünlere kafayı takan Trump yönetimi, buradan gelecek olan ürünler üzerindeki vergi dozajını arttırdı. Ayrıca bazı sektörler için ek yaptırımlar da getirildi. Bu durum karşısına fazla direnmeyen Huawei, yeni tanıttığı P20 ve P20 Pro modellerinin ABD’de satılmayacağını açıkladı.

Huawei’nin bu kararı sonrası, Çin’den ABD’ye yönelik yeni bir yaptırım gelip gelmeyeceği merak konusu. Belki Çin’de Apple üzerine oynayarak Cupertino merkezli şirketi tamamen saf dışı bırakabilir.

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