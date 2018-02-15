HABER

ABD'den dünyaya dijital para çağrısı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2018 10:51 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliğinin yasa dışı kullanımı kolaylaştırdığını belirterek, "Şu an dünyada, Japonya ve Avustralya ile birlikte dijital para birimlerini, para aklama ve terör finansmanına karşı denetleyen birkaç ülkeden biriyiz. Ancak birçok ülkenin aynı şeyi yapması gerekiyor" dedi.

ABD'den dünyaya dijital para çağrısı

Mandelker, New York'ta düzenlenen Para Aklamayla Mücadele ve Finansal Suçlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dijital para birimlerine yönelik regülasyonların güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Son yıllarda, terör gruplarının, suç örgütlerinin ve Venezuela gibi baskıcı rejimlerin dijital para birimlerine yöneldiğine dikkati çeken Mandelker, bu alandaki regülasyon eksikliğinin yasa dışı kullanımı kolaylaştırırken, para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

Mandelker, Kuzey Kore, Hizbullah ve İran'ın dijital para birimlerini yasa dışı faaliyetleri için kullanan aktörler arasında bulunduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Uluslararası partnerlerimizi, dijital para birimlerine yönelik düzenlemeleri güçlendirmeye teşvik ediyoruz. Dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliği, yasa dışı finansman risklerini kötüleştiriyor. Şu an dünyada Japonya ve Avustralya ile birlikte dijital para birimlerini, para aklama ve terör finansmanına karşı denetleyen birkaç ülkeden biriyiz. Ancak birçok ülkenin aynı şeyi yapması gerekiyor."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanmasının kripto paralara yönelik en büyük risklerden biri olduğunu söylemişti.

G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret eden Mnuchin, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD dijital para teknoloji

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özlü'den yerli makine üretimine destek sözü

Bakan Özlü'den yerli makine üretimine destek sözü

Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri

Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri

Huawei Mate X somut adımı attı

Huawei Mate X somut adımı attı

2017’de kaç adet Pixel satıldı

2017’de kaç adet Pixel satıldı

Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.