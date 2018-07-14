ABD ZTE’ye 400 milyon dolar ceza kesti

Son dönemde ABD ile Çin arasında patlak veren ticaret krizi, en çok teknoloji sektöründeki üreticileri vurdu. Trump hükümeti, bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin İran ve Kuzey Kore’ye uygulanan ambargo yasağını ihlal ettiğini ileri sürdü. Nitelim, yapılan araştırmalar sonucunda ZTE ve Huawei’nin inceleme altına alınmasına karar verildi.

Çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, ZTE’nin usule aykırı şekilde ambargo uygulanan ülkelere ihracat gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Durumun belgelerle sabit kılınması üzerine Çinli üreticiye 10 yıl boyunca ithalat ve ihracat yasağı getirildi.

Ceza kapsamında, Çinli üreticinin ABD’de telefon satması engellenecek, ayrıca ABD merkezli şirketlerin, ZTE’ye parça satmasının da önüne geçilecekti.

Hali hazırda akıllı telefon bileşenlerinin yaklaşık olarak 3’te 1’li bölümünü ABD merkezli üreticilerden tedarik eden Çinli şirket, bu karar karşısında oldukça zor günler geçirmeye başladı.

Nitekim iki ülkenin liderlerinin de dahil olduğu görüşmeler sonunda, ZTE’nin cezasının, para cezasına çevrilmesine karar verildi.