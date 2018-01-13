Acer Predator Orion 9000 ön inceleme

Son Güncelleme 4 saat önce TEKNOLOJİ HABERLERİ | 13.01.2018 11:18 |4 saat önce

Acer Predator Orion 9000 serisi masaüstü oyun bilgisayarı sorunsuz bir performans ve çarpıcı görselleri ile birinci sınıf oyun deneyimini yeniden tamamlıyor.

Acer Predator Orion 9000 Serisi: Görebildiğiniz Güç. Düşmanların gözünü korkutmak ve oyun oynama ilhamı vermek için tasarlanan Predator Orion 9000 serisinin komut estetiği; ön çerçevenin yanları boyunca uzanan özelleştirilebilir RGB aydınlatması ile uzay mekiği benzeri siyah-gümüş renkli bir dış kaplamaya sahip. Devasa bir yan pencere paneli açıklığın boyutuna rağmen elektromanyetik karışma (EMI) seviyelerini kontrol altında tutan dikkat çekici ölçüde çarpıcı ve güçlü iç tasarımı sergiliyor. Özelleştirilebilir RGB aydınlatmasına sahip opsiyonel fanlar daha göz alıcı bir görünüm için sanal bir ışık gösterisi yaratıyor. İki tutamak ve karbonfiber kalıpla kaplanmış tekerleklerle donatılan yeni donanım, bir yerden başka bir yere kolayca taşınabilir. Aletsiz açılabilen yan paneller komponent yükseltmelerini kolaylaştırıyor ve basılarak açılan üst kısım kullanıcılara fanları değiştirmek için hızlı bir yol sunuyor. Önden erişilebilen kulaklık yuvası ve kablo yönetimi oyun alanının düzenli kalmasını sağlıyor.

Sıvı Soğutma ve IceTunnel 2.0 Cihazın İçini Serin Tutuyor Predator Orion 9000 serisi oyunun harareti arttıkça sıcaklığı düşürmek için sıvı soğutma ve Acer’ın IceTunnel 2.0 özelliklerine sahip. IceTunnel 2.0 sıcaklığı dışarı atmak için sistemi her biri ayrı hava akımı tünellerine sahip termal alanlara akıllıca ayıran, gelişmiş bir hava akımı yönetimi çözümüne sahip. Öndeki ve üstteki kocaman metal ızgara panelleri daha fazla soğuk havanın içeri girmesini ve yükselen sıcak havanın sıvı soğutmalı CPU’dan dışarı çıkmasına izin verirken; önde, üstte ve arkada beş adede kadar 120 mm’lik fanlar kasa boyunca havayı soğutuyor. Hava akımının bir kısmı ise depolama cihazlarını soğutmak için anakart tepsisinin arkasına yönlendiriliyor. Grafik kartları sıcaklığı arkadan dışarı atmak için üfleyici tip fanlar barındırırken, PSU sıcaklık karışmasını önlemek için bağımsız. Oyun ve İçerik Oluşturma İçin Olağanüstü Bir Platform AMD’nin en yeni Radeon RX Vega grafiklerini bir masaüstü oyun bilgisayarına getiren ilk ana orijinal ekipman üreticilerinden biri olan Acer; fotogerçekçiye yakın görseller sunmak için 4’e kadar Radeon RX Vega kartını destekleyerek çıtayı yükseltmiş. Oyuncuların aynı zamanda SLI’da sanal gerçekliği kolayca destekleyebilen iki NVIDIA GeForce GTX 1080Ti kart seçenekleri mevcut.