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Adobe Flash'ta tehlikeli güvenlik açığı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

Gün geçtikçe unutulmaya yüz tutan Adobe Flash'ın, hala birçok kullanıcısı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Adobe Flash yüzünden Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda, uzaktan komut çalıştırmaya olanak sağlayan bir açık tespit edildi.

Adobe Flash'ta tehlikeli güvenlik açığı

Adobe Flash tarihinde yaşanan birçok güvenlik açığı bulunuyor. Bu yaşanan son açık ise öbürlerine göre daha büyük. Bu açık yüzünden hackerlar bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebiliyor ve bu sayede istediği kodu çalıştırıp bilgilerinizi ele geçirebiliyorlar. Açığın tam olarak nereden kaynaklandığı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

Güvenlik zafiyeti ile ilgili Adobe'den açıklama geldi. Adobe açıklamasında 1 hafta içerisinde bir güncelleme yayınlayacağını ve bu güncelleme ile açığı kapatacaklarını söyledi. Bu süre zarfında Adobe kullanıcılarına güvenmedikleri sitelere girmemelerini ve güvenmedikleri Office dokümanlarını açmamaları konusunda uyardı. Bu zafiyetten dolayı Adobe Flash'ın kullanıcı sayısında ise ciddi bir düşüş yaşayacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adobe flash teknoloji

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