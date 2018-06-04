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Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Agony, son dönemin çıkışı merakla beklenen yapımları arasında gösteriliyordu. Madmind Studio tarafından geliştirilen hayatta kalma – korku türündeki yapım, özellikle görsel kalitesi ve daha evvel pek benzerine rastlamadığımız Cehennem tasviri ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Agony nihayet kısa süre önce PC, PS4 ve XONE platformları için satışa sunuldu. Üzücü olan ise, oyunun beklenen heyecan ve kaliteden çok uzakta kalması. Unreal Engine 4 motoruyla tasarlanan yapımın ilk incelemeler neticesinde Metacritic puan ortalamaları şöyle:

PC versiyonu: 45

PlayStation 4 versiyonu: 48

Xbox One versiyonu: 39

Önemli oyun sitelerinden Gamespot, oyuna 10 üzerinden 3 puanı layık görürken, ortam tasarımlarının cidden iç karartıcı olduğunu ve bunun oyunun en etkileyici tarafı olduğunu belirtmiş. Oynanış sisteminden seslere kadar geriye kalan tüm detayları ise koca birer eksi olarak nitelendirmiş.

Oyuna 10 üzerinden 4 puanı layık gören IGN ise, oyunun dikkat çekici bir konsepti olmasına rağmen ne kadar yanlış yol varsa hepsini denediğini ve başarısız olduğunu belirtmiş.
Ve Game Informer. O da oyunu “Cehennem’in en kötü versiyonu” olarak nitelendirirken verdiği puan da 100 üzerinden 35.

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Anahtar Kelimeler:
Agony Madmind Studio teknoloji

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