AirDrop’a rakip geliyor

Yakınımızdaki bir telefona internet olmadan dosya aktarımı yapabilmek hiçbir zaman çok da kolay olmadı. Hem eşleme, hem de bağlantı hızı ve stabilitesi bizim için zaman zaman sorun teşkil ediyordu. Apple ise bu ihaleye çok geç girdi; yine de AirDrop ile sağlanan bağlantılar beğeni toplamaya başlayınca, Google da hamle yapmak istemiş gibi gözüküyor.

Google, Files Go’nun yeni özelliği üzerinde çalışıyor

Şirketin “Go” projesinin bir parçası olan Files Go, alacağı yeni güncelleme ile hızlı ve kolay dosya transferi sağlamak isteyecek. Bildiğiniz gibi Go’nun asıl amacı, düşük donanıma sahip telefonların hafif yazılımlarla desteklenmesini sağlamak. Files Go ise güncel olarak telefonda depolama alanı yaratma, yedekleme yapma gibi özelliklere sahip.

Beklentilere göreyse şimdi uygulama bu bomba özelliği hazırlıyor. Google’ın kendi içinde test etmeye başladığı bu detayla beraber, telefonlar arası internete ihtiyaç duymadan, 5 GHz’in yardımıyla 500 Mbps’e ulaşan hızlarla transfer yapılabilecek. Özelliğin hayata geçmesiyle bu iş Android kısmı için de bir hayli kolaylaşacak gibi gözüküyor.

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