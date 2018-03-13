AKG N60NCBT geri çağırılıyor

Yapılan açıklamaya göre kulaklıklar direk olarak bir tehlike oluşturmuyorlar. Fakat kulaklıkların ambalajı EU standartların üzerinde zehirli maddeler içermesi AKG’nin bu kararı almasına neden oldu.
Tehlike arz etmiyor
Yapılan toksikoloji testlerde kulaklıklarda herhangi bir riske rastlanmadı. Taşıma kutusu ise kabul edilen kimyasal değerlerden çok üstünde olduğu belirtildi. Az da olsa AKG N60NCBT Wireless kulaklıklarının bundan etkilenebileceği düşünülüyor. Piyasada sevilen ve iyi bir itibara sahip olan AKG bu yüzden kendi isteği ile bu kulaklıkları toplayacağını açıkladı.
Kablolu olan AKG N60NC ise bu durumdan etkilenmedi. Yani bu ürün için bir geri toplama çağrısı yapılmadı.
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