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Akıllı hoparlör satışları patlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.01.2018 10:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

2017 akıllı hoparlör sektörü açısından son derece verimli bir yıl oldu. Öyle görünüyor ki 2018’de bu pazar iyiden iyiye hacim kazanacak. Zira birçok analiz firmasının görüşleri de bu yönde. Teknoloji dünyasının saygın analiz kurumlarından biri olan Canalys’in verilerine göre, akıllı hoparlörler, 2018’de zirveye en yakın pazar olacak.

Akıllı hoparlör satışları patlıyor

Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre akıllı hoparlör sektörü, 2018’in en hızlı büyüyen teknoloji kolu olacak. Bu pazardaki toplam satışların 2018 yılında 60 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Pazarın liderliği bu yıl da Amazon ve Google’da olacak. Apple ise belli bir pazar payına ulaşsa da zirveye yerleşemeyecek gibi görünüyor. En azından ortaya çıkan veriler bu yönde.

60 milyona yaklaşması beklenen satışların yüzde 65’e yakını Amerika’da satılacak. Keza şu aralar akıllı hoparlör pazarının yüzde 80’inden fazlası Amerikalı kullanıcılar tarafından oluşuyor.

Canalys’in ortaya çıkardığı ilginç detaylardan birisi de akıllı hoparlörlerin VR ve AR cihazlarından daha parlak bir geleceğe sahip olması. Yeni yeni genişlemekte olan AR ve VR sektörünün 2018’de akıllı hoparlörlerin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Elbette bunların hepsi şimdilik bir varsayımdan ibaret. Fakat yılbaşı döneminde, akıllı hoparlörlere oldukça fazla ilginin olduğu da inkar edilemez bir gerçek. Aslında bu ilgide normalin çok altına düşen fiyat etiketlerinin de hayli etkili olduğunu söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Canalys

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