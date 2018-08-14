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Akıllı telefon hizmetinde yeni bir dönem başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

HUAWEI tarafından geliştirilen HiCare Uygulaması ile kullanıcılar günlük kullanıcı tavsiyeleri, sorun giderme, onarım desteği ve akıllı tanılama gibi yardım hizmetlerinden yararlanarak sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyorlar.

Akıllı telefon hizmetinde yeni bir dönem başlıyor

Global olarak mevcut olan HiCare Uygulaması, Google Play Store üzerinden indirilebiliyor, yükseltilebiliyor veya kullanıcılar tarafından 2D barkodu ile taranabiliyor. Tek bir noktada farklı hizmet kılavuzunu ve çok sayıda hizmet işlevini birleştirerek sunan HiCare Uygulaması’nın ise birkaç önemli özelliği bulunuyor.

En Hızlı Nasıl Yapılır Kılavuzu

Bu işlev kullanıcıların karşılaştığı sorunların% 90'ını çözüyor. Yıllar süren geri bildirim analizi ve tüketicilere hizmet verme konusundaki deneyimlerine dayanarak, Servis ekibi en sık belirtilen soruları belirliyor ve ele alıyor. Rehber, bir kontak kartının nasıl oluşturulacağı, simgelerin nasıl yeniden düzenleneceği ve telefonun titremesi ile ana ekranın nasıl toplanacağı veya ekran görüntüsünü başlatmak için knuckle gesture olarak bilinen “tık tık” hareketinin nasıl kullanılacağı gibi en yararlı sorun giderme makalelerini içeriyor. Bunun için kullanıcıların sadece anlık öneriler ve ipuçları için anahtar kelimeleri yazmaları yeterli oluyor.

Akıllı Tanılama Sistemi

Bir sorunu nasıl çözeceğimizi bilmediğimizde, donanım veya yazılımla ilgili olup olmadığını anlamadığımızda veya kılavuz bize yardımcı olmadığında, yardım hattına başvurmak ya da bize en yakın servis merkezini ziyaret etmek aklımıza ilk gelen seçenekler olur. İşte tam da bu noktada HUAWEI HiCare’in içine entegre edilmiş Hızlı Servis modülünde bulunan ek yardım seçenekleri imdadımıza koşuyor. Burada akıllı telefonunuzun genel bir kontrolünü yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde telefonunuzun düşük performansına yol açan olası nedenleri tespit etmesi için Akıllı Tanılama düğmesine tıklamanız yeterli oluyor.

Onarım Servisi

Servis merkezini ziyaret etmeniz gerekiyorsa, kendinizi sıralarda bekleyerek zaman kaybetmekten kurtarın! HiCare Uygulaması servisten randevu almanızı sağlıyor. Ayrıca, bu dört kullanışlı işlevi Hızlı Hizmet modülünde bulabiliyorsunuz:

Onarım için gönderin: Telefonunuz üzerinden onarım uygulamasına başvurun ve ekspres teslimat ve teslim saatlerini seçin.
Onarım rezervasyonu: Belirlenmiş servis merkezlerinde onarım için randevu alın ve sıraya girmeden özel servis kanallarının keyfini çıkarın.
Servis merkezleri: Telefonunuzun onarımı için nereye gideceğinizi öğrenin. HiCare sizi en yakın sertifikalı Servis Merkezi'ne yönlendirecektir.
Yedek parça fiyatları: Telefonunuzun arızalı parçalarını değiştirmenin size ne kadara mal olacağını öğrenin. Ürünü ve modelini girin, garantili olmayan yedek parçaların fiyatlarını kontrol edin.

Canlı Sohbet

HiCare uygulaması, HUAWEI servis ekibi ile anlık iletişim için size iki kontakt kanalı sağlıyor: Yardım hattı numarası ve Canlı Sohbet. Canlı Sohbet, mevcut müşteri temsilcilerine hızlı ulaşımı sağladığından kullanıcılar için en rahat ve en uygun opsiyon oluyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Huawei HiCare Uygulaması

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