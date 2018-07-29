Akıllı telefon kullananlar dikkat!

Akıllı telefonlar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsada bazen oldukça tehlikle sonuçlar doğurabiliyor.
Bazı planlamaları Gmail ile kullanan aboneler çoğu zaman farkında olmadan kullanım şartlarına izin verdiğinden dolayı maillerine üçüncü parti hizmet verenler tarafından erişilebiliyor.
Bu konuda Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, Google’ın maillere erişim sağlayamaması için Google hesap ayarlarından hedefli reklamlar gibi ayarların kapatılması gerektiğini ancak bunun da kesin bir çözüm olmadığını belirtti.
iPhone kullanıcılarının Apple kimliğini kullanarak iTunes'a gerek duymadan internet üzerinden verilerini yedekleyebildiği iCloud sisteminin karşı tarafı tanımak için belli güvenlik soruları sorduğunu ve bu soruların özellikle ünlü kişiler için internetten bulunabilecek kadar kolay sorular olduğunu söyleyen Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun;
”iCloud hesaplarının ele geçirilmesi için kimsenin hacker olmasına gerek yok. Yeterli güvenliği sağlayamıyorlar bu sebeple iCloud’un güvenli bir sistem olduğunu söyleyemeyiz.” dedi.
Peki bu durum karşısına nasıl bir önlem alınmalı? Öncelikle Ayarlar > Fotoğraf /Kamera > Fotoğraf Yayınım kısman giriniz. Eğer bu seçenek aktif ise devre dışı bırakın.
Bunların dışında göz ardı etmemeniz gereken bir nokta daha mevcut. Çoğu bulut depolama servisi silinen fotoğrafları sadece göz önünden kaldırıyor, yani aslında tamamen silmiyor. Bu yüzden başkasının görmesini istemediğiniz fotoğraflarınızı asla ama asla bulut üzerinde saklamayın.
Belirtilen uyarıları dikkate almadığınız zaman da ya fotoğraflarınız çalınıyor ya da tamamıyla hesaplarınız ele geçirilebiliyor. Uyarması bizden uygulaması sizden.
Kaynak: Teknolojioku
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