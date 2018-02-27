Akıllı telefon satışları düştü!

Araştırma şirketi Perşembe günü yaptığı açıklamada, akıllı telefon üreticilerinin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.6 düşüş yaşadığını söyledi. Gartner Inc. kurulduğu 2004 yılından beri akıllı telefon pazarını dikkatle izliyor ve ilk kez böyle bir düşüşe işaret ediyor.

Nisan 2016’da iPhone satışları ilk düşüşünü yaşamıştı ve bu düşüş yıl içerisinde devam etti. Apple, 2017 yılı itibariyle satışları biraz toparlasa da Kasım ayında merakla beklenen iPhone X’in piyasaya sürülmesine rağmen istenen başarıyı yakalayamadı. Bir başka teknoloji devi Samsung ise 2017’nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.6’lık bir düşüş yaşasa da sattığı 74 milyon telefonla zirveye yerleşti. Gartner, Apple’ın ise %5’lik bir düşüşle 73.2 milyon sattığını açıkladı. Ancak Apple bu konuda 77.3 milyon rakamında ısrarcı. Şirket Verizon Wireless, Best Buy ve diğer elektronik eşya perakende zincirlerinin stoklarındaki ürünleri de hesaba katıyor. Son çeyrekteki büyümeyi sağlayan iki üreticisi ise Huawei ve Xiaomi.