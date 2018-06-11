Akıllı telefonu olanlar dikkat! Gmail yenileniyor…

Gmail Android tarafında uzun zamandır yenilenmedi. Daha Web versiyonunu geçtiğimiz gün yenileyen Google, uygulamasına sadece kaydırma hareketlerini ekledi. Onların da seçeneklerini sınırlayan Google, bu seçeneklerini arttırmaya başladı.
GMAİL ANDROİD KULLANICILARINA 5 SEÇENEK SUNACAK
Android için Gmail’in Gmail 8.5.20 sürümü ile ortaya çıkan yeniliklere göre Google, kullanıcılarına artık sola veya sağa doğru kaydırma yaparken 5 farklı seçenek gösterecek. Bu seçenekler ‘’Arşivleme, silme, okundu/okunmadı olarak işaretleme, taşıma ve sessize alma’’ olacak. Kullanıcılar bundan böyle kaydırma hareketinden sonra seçeneklerden birini işaretleyerek yapmak istediği işlemi gerçekleştirebilecek.
GMAİL’İN YENİ SEÇENEKLERİ DAHA ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ AMA..
Gmail seçenekleri yeni keşfedilen bir şey değil. Yeni özellik, ilk olarak Gmail uygulamasının daha eski bir sürümünde görülmüştü. Ancak seçenekler o sürümde tüm kullanıcılara açık değildi. Gmail 8.5.20 sürümü ile bu özellik tüm Gmail kullanıcılarına açıldı. Tabi sadece Android kullanan Gmail kullanıcılarına.
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