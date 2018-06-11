HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akıllı telefonu olanlar dikkat! Gmail yenileniyor…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Web versiyonu baştan aşağı yenilenen Gmail, şimdi de uygulamasının Android versiyonuna el atıyor. Yeni özelliklere sahip olacak olan yeni Gmail Android’in yenilikleri, Gmail’in 8.5.20 numaralı sürümünde ortaya çıktı.

Akıllı telefonu olanlar dikkat! Gmail yenileniyor…

Gmail Android tarafında uzun zamandır yenilenmedi. Daha Web versiyonunu geçtiğimiz gün yenileyen Google, uygulamasına sadece kaydırma hareketlerini ekledi. Onların da seçeneklerini sınırlayan Google, bu seçeneklerini arttırmaya başladı.

GMAİL ANDROİD KULLANICILARINA 5 SEÇENEK SUNACAK

Android için Gmail’in Gmail 8.5.20 sürümü ile ortaya çıkan yeniliklere göre Google, kullanıcılarına artık sola veya sağa doğru kaydırma yaparken 5 farklı seçenek gösterecek. Bu seçenekler ‘’Arşivleme, silme, okundu/okunmadı olarak işaretleme, taşıma ve sessize alma’’ olacak. Kullanıcılar bundan böyle kaydırma hareketinden sonra seçeneklerden birini işaretleyerek yapmak istediği işlemi gerçekleştirebilecek.

GMAİL’İN YENİ SEÇENEKLERİ DAHA ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ AMA..

Gmail seçenekleri yeni keşfedilen bir şey değil. Yeni özellik, ilk olarak Gmail uygulamasının daha eski bir sürümünde görülmüştü. Ancak seçenekler o sürümde tüm kullanıcılara açık değildi. Gmail 8.5.20 sürümü ile bu özellik tüm Gmail kullanıcılarına açıldı. Tabi sadece Android kullanan Gmail kullanıcılarına.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Unutulan oyun CyberPunk 2077 E3’te duyuruldu!Unutulan oyun CyberPunk 2077 E3’te duyuruldu!
Travma geri döndü: Samsung Galaxy S8 patladı!Travma geri döndü: Samsung Galaxy S8 patladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android Google Gmail

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 yılının en çok satan akıllı telefonu belli oldu!

2018 yılının en çok satan akıllı telefonu belli oldu!

Efsane geliyor! Fallout 76’nın çıkış tarihi E3’te açıklandı

Efsane geliyor! Fallout 76’nın çıkış tarihi E3’te açıklandı

Çentikli ve öfkeli: Nokia 5.1 Plus geliyor!

Çentikli ve öfkeli: Nokia 5.1 Plus geliyor!

Bethesda yerinde duramadı: The Elder Scrolls VI tanıtıldı!

Bethesda yerinde duramadı: The Elder Scrolls VI tanıtıldı!

Microsoft Gears Pop ile oyuncuları fena trolledi!

Microsoft Gears Pop ile oyuncuları fena trolledi!

Unutulan oyun CyberPunk 2077 E3’te duyuruldu!

Unutulan oyun CyberPunk 2077 E3’te duyuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.