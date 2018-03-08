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Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.03.2018 23:20 | Son Güncelleme

Çin hükümetine ait Tiangong-1 uzay istasyonu ile iletişim tamamen kesildi. Bilim insanlarına göre, zehirli maddelerle dolu Tiangong-1 uzay istasyonu en geç 1 ay içerisinde Dünya’ya düşecek.

Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak

Tiangong-1’i belki hatırlarsınız. Çin’in ilk prototip uzay istasyonu olan Tiangong-1’in daha önce kontrolsüz bir şekilde uzay boşluğunda dolaştığı ve Dünya’ya düşeceği haberleri ayyuka çıkmıştı. Ancak Tiangong-1’in kontrolünün tekrar sağlandığı ve uzay istasyonunun okyanus üzerinde insanlara zarar vermeyecek bir noktaya düşürüleceği söylenmişti. Maalesef planlar bozuldu. Çin’in gözbebeği Tiangong-1’in kontrolü tekrar kaybedildi. Böylece istasyon Dünya’ya doğru kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye tekrar başladı.

TİANGONG-1 NİSAN’A KADAR DÜNYA’YA ÇARPACAK

Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) faaliyetler yürüten bilim insanları, yaptıkları açıklama ile afacan uzay istasyonunun 1 ay içerisinde Dünya’ya düşeceğini duyurdu. Bilim insanları tam olarak tarih vermese de 21 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında uzay istasyonunun Dünya atmosferinden geçeceğini söylerken, asıl tehlikeli noktaya özellikle dikkat çekti.

BİLİM İNSANLARI: TEHLİKE KAPIDA

Buna göre, Çin’in uzay istasyonu sağlığa zararlı kimyasallarla yüklü. Bu kimyasalların uzay istasyonu ile birlikte Dünya atmosferine girmesiyle birlikte Hidrazin adı verilen zehirli bir maddenin yayılacağı tahmin ediliyor. Bundan dolayı Dünya çapında faaliyetlerde bulunan çeşitli bilim otoriteleri, istasyonun düşme evrelerinin ivedilikle takip edilmesini istiyor.

TİANGONG-1 NEREYE DÜŞECEK?

Uzay istasyonunun düşeceği noktaya vereceği fiziksel zararlar şöyle bir kenara dursun, bu zehirli maddeler yüzünden yaşanacak çevre felaketinin oldukça kalıcı olması öngörülüyor. Şimdilik uzay istasyonunun nereye düşeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Tiangong-1’in ülkemiz sınırlarına düşmesi olasılıklar arasında.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allahım sen büyüksün inşallah muhtarlar buluşması sırasında bestepeye düşer :D ????????????
Çinlilerin bir yaptığı şey de sağlam olsun. Umarım asılsız haberdir, eğer gerçekse ciddi sonuçları olur.
inşallah pentagonun üzerine düşer
havada neden yok edemiyorsunuz insanlari riske sokuyorsunuz kitalar arasi baristik yapacaginiza dunyayi koruyacak silahlar yapin ama nerde insanlarin kiymeti yok tabi lanet olsun sizlere.
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