Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak

Tiangong-1’i belki hatırlarsınız. Çin’in ilk prototip uzay istasyonu olan Tiangong-1’in daha önce kontrolsüz bir şekilde uzay boşluğunda dolaştığı ve Dünya’ya düşeceği haberleri ayyuka çıkmıştı. Ancak Tiangong-1’in kontrolünün tekrar sağlandığı ve uzay istasyonunun okyanus üzerinde insanlara zarar vermeyecek bir noktaya düşürüleceği söylenmişti. Maalesef planlar bozuldu. Çin’in gözbebeği Tiangong-1’in kontrolü tekrar kaybedildi. Böylece istasyon Dünya’ya doğru kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye tekrar başladı.

TİANGONG-1 NİSAN’A KADAR DÜNYA’YA ÇARPACAK



Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) faaliyetler yürüten bilim insanları, yaptıkları açıklama ile afacan uzay istasyonunun 1 ay içerisinde Dünya’ya düşeceğini duyurdu. Bilim insanları tam olarak tarih vermese de 21 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında uzay istasyonunun Dünya atmosferinden geçeceğini söylerken, asıl tehlikeli noktaya özellikle dikkat çekti.

BİLİM İNSANLARI: TEHLİKE KAPIDA



Buna göre, Çin’in uzay istasyonu sağlığa zararlı kimyasallarla yüklü. Bu kimyasalların uzay istasyonu ile birlikte Dünya atmosferine girmesiyle birlikte Hidrazin adı verilen zehirli bir maddenin yayılacağı tahmin ediliyor. Bundan dolayı Dünya çapında faaliyetlerde bulunan çeşitli bilim otoriteleri, istasyonun düşme evrelerinin ivedilikle takip edilmesini istiyor.