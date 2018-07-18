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Alcatel 5V, 199 dolara satışa sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 08:20 | Son Güncelleme

Alcatel’in 3 kameralı ve çentikli ekranlı yeni amiral gemisi resmen tanıtıldı. Alcatel 5V’nin teknik özellikleri ve fiyatı netlik kazandı.

Alcatel 5V, 199 dolara satışa sunulacak

TCL bünyesinde yer alan alcatel, merakla beklenen yeni amiral gemisini resmen tanıttı. alcatel 5V adını taşıyan telefonun teknik özellikleri de böylece netlik kazandı.

19:9 oranında ve 720 x 1500 çözünürlükte 6.2 inç ekrana sahip 5V, çentikli ekranı sayesinde yüzde 88 ekran/gövde oranıyla geliyor. Telefonun arka yüzünde 12 + 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Bu kamerada yapay zeka desteği, HDR ve Google Lens özellikleri yer alıyor. Telefonun selfie kamerası ise 8 megapiksel.

Helio P22 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 2 GHz sekiz çekirdekli Cortex-A53 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı ve 4000 mAh batarya yer alıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıkacak telefon 199 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

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Alcatel akıllı telefon

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