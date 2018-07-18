Alcatel 5V, 199 dolara satışa sunulacak

TCL bünyesinde yer alan alcatel, merakla beklenen yeni amiral gemisini resmen tanıttı. alcatel 5V adını taşıyan telefonun teknik özellikleri de böylece netlik kazandı.

19:9 oranında ve 720 x 1500 çözünürlükte 6.2 inç ekrana sahip 5V, çentikli ekranı sayesinde yüzde 88 ekran/gövde oranıyla geliyor. Telefonun arka yüzünde 12 + 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Bu kamerada yapay zeka desteği, HDR ve Google Lens özellikleri yer alıyor. Telefonun selfie kamerası ise 8 megapiksel.

Helio P22 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 2 GHz sekiz çekirdekli Cortex-A53 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı ve 4000 mAh batarya yer alıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıkacak telefon 199 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

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