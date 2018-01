Alcatel A3 XL inceleme altında

Alcatel A3 XL uygun fiyatıyla öne çıkan telefonlar arasında yer alıyor. Ürünün dış tasarımı oldukça şık, yuvarlatılmış köşeler ve dokulu arka bölüm ürünün şık görünümüne katkı sağlamış. A3 XL’in çarpıcı yanlarından biri olan 6 inç büyüklüğündeki ekran oldukça parlak ve renk sunumu etkileyici şekilde canlı. Ekran büyük fakat çözünürlüğe baktığımızda 720p değere sahip olduğunu görüyoruz. Bu eksi gibi gözükse de ürünün uygun fiyatı bunu kapatacak seviyede. Düşük çözünürlük inç başına düşen piksel sayısına da yansımış durumda. Telefonun ekranı inç başına 245 piksel değeri ile simgeler ve yazıların her zamankinden daha büyük görüneceği anlamına geliyor. Tabii ki bu duruma kötü bir anlam yüklememek gerekli, Çünkü büyük parmaklı kullanıcılar küçük ekran ve yüksek çözünürlüklerde kullanım sorunlarıyla karşılaşabiliyor. A3 XL ise bu sorunlardan arındırılmış durumda.

Oyun performansı

Büyük bir ekranı neden tercih edersiniz? Diye bir soru sormak istiyorum sizlere. Bence oyun diyebilir burada. Bu sebepten A3 XL’i incelerken oyun performansına önem verdik ve fazlaca oynanan oyunları telefon üzerinde deneyimledik. Need For Speed ​​No Limits gibi üst düzey bir oyunun yükleme süresi biraz zaman alıyor fakat telefonun iyi optimize edilmiş kodlaması sayesinde oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Angry Birds ve Pokemon Go ‘oyunlarında da Alcatel A3 XL iyi bir iş çıkarıyor.

A3 Xl’in fiyatına göre etkileyici özelliklerinden bir diğeri ise arka bölümdeki parmak izi okuyucu. Bu parmak izi okuyucu tabii ki bir amiral gemisi akıllı telefonla yarışır seviyede değil fakat bu kategorideki bir üründe görmek sevindirici.

Telefonun Düzenli ses kalitesi görüşmelerde oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. konferans aramalarında ise ses yüksek ve anlaşılır. Hoparlörün ses dosyalarındaki performansı da tatmin edici seviyede.

Kamera detayları

Telefonun ana kamerası 8 8 megapiksel, iyi aydınlatmada keskin ve renkli fotoğraflar çekebiliyor. Bunu yakın mesafelerden deneyimledik ve beğenimizi kazandı. Kameranın düşük ışıklardaki performansı ise vasat. Manzara çekimleri HDR desteği ile birlikte tatmin edici seviyelerde. HDR özelliğini kullanacksanız çekim sırasında işlemler için bir iki saniye beklemeniz gerekiyor.