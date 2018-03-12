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Alexa kullanıcılarını ürkütüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Yapay zeka yönündeki çalışmalar insanlık için yararlı mı yoksa zararlı mı bunu zaman gösterecek. Hatırlanacağı  üzere kısa süre önce aralarında Elon Musk’ın da bulunduğu bir ekip, yapay zeka üzerine yapılan araştırmaların durdurulması için imza toplamıştı.

Alexa kullanıcılarını ürkütüyor!

Fakat bu tutum, teknoloji dünyasını da ikiye böldü. Bir kısım bu çalışmaların artarak devam etmesini savunurken, diğer kısım ise çalışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini söylüyordu.

Nitekim, Alexa, Siri, Bixby, Google Asistan ve Cortana gibi sesli asistanların gelişimine son hız devam kararı alındı. Peki bu karar gerçekten insanlığın geleceği için doğru olan seçenek miydi?

Son dönemde dijital sesli asistanlar tarafından desteklenen akıllı hoparlörlerin kullanımı oldukça artmış durumda. Özellikle Amazon tarafından üretilen Echo serisi hayli geniş kitlelere ulaştı. Amazon’un kendi dijital sesli asistanı Alexa tarafından desteklenen bu hoparlörün binlerce kullanıcısı bulunuyor.

Kısa süre önce SuperBowl reklamı için sesli asistanı üzerinde bazı değişikliklere giden Amazon, şu aralar biraz sıkıntılı. Keza Alexa’nın garip sesler çıkartarak, kullanıcılarını ürküttüğü rapor ediliyor. Üstelik Alexa bunu kendi inisiyatifinde yapıyor. Yani durup dururken gülen bir yapay zeka programı düşünün. Bu ister istemez insanın psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır.

İnsan pek ihtimal vermek istemiyor fakat yine de akla “acaba Elon Musk haklı mıydı?” sorusu gelmiyor değil. Yoksa Alexa kendi kendine bağımsızlığını mı ilan etti? Bunu zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
alexa yapay zeka teknoloji

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