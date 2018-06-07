Ali Koç telefon konusunda hangi markaya güveniyor?

Ali Koç telefon konusunda hassas bir kişi. Geçtiğimiz dönemde tuşlu telefon kullanırken kameralara yakalanmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Fenerbahçe yönetim kurulu seçimlerinde ise karşımıza Blackberry Keyone ile çıktı. BlackBerry’in tam boyutlu QWERTY klavyeli modeli olan KEYone 3: 2 en-boy oranlı ekrana sahip bir akıllı telefon.

4,5 inçlik HD ekran, Snapdragon 625 işlemci, 3GB bellek ve 32GB depolama alanına sahip bu akıllı telefon 3505 mAh bataryayı üzerinde barındırıyor. Verimli bir çip ile birlikte gelen akıllı telefonun şimdiye kadar piyasaya sürülen Android işletim sistemli en uzun pil ömürlü Blackberry modellerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Ali Koç telefon BlackBerry KEYone teknik özellikleri



İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Ekran: 4,5 inç, 1620×1080 IPS LCD 434ppi

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 Sekiz Çekirdekli 2.00GHz

Grafik: Adreno 506 GPU

Brellek: 3 GB

Depolama: 32GB Genişletilebilir 2TB’ye kadar microSD

Arka kamera: 12MP (1,55 mikron) f / 2.0, PDAF çift ​​tonlu LED flaş HDR, 4K, 30fps

Ön kamera: 8MP f / 2.2 1,12 mikron piksel Selfie flaş 1080p / 30 video

Batarya: 3505 mAh çıkarılabilir değil

Batarya doldurma: Hızlı Şarj 3.0 USB-C

Su direnci: Yok

Güvenlik: DTEK güvenlik paketi FIPS 140-2 Tam Disk Şifreleme Android For Work, Google Play for Work

Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 5GHz, Bluetooth 4.2 LE, NFC GPS, GLONASS Ağ (NA GSM) LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/28/29/30 TD-LTE Band 38/39/40/41 Ağ (NA CDMA) LTE Band 1/2/3/4/5/7/12/13/20/25/26/28/29/30 TD-LTE Band 41 CDMA BC 0/1/10 Ağ (EMEA) LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28 TD-LTE Bant 38,40

Boyutlar: 149,1 mm x 72,39 mm x 9,4 mm

Ağırlık: 180 gram

Apple, Android’i rezil etti!

