Alibaba iyzico'yu satın alabilir mi?

Dün akşam saatlerinde girişimler ve benzeri konularda haber yapan bir site olan Webrazzi tarafından ortaya atılan iddiaya göre Çinli Alibaba, Türkiye'nin en büyük dijital ödeme teknolojileri şirketi iyzico'yu satın aldı. Güvenilir bir kaynağa dayandırılan habere göre Alibaba şirketin çoğunluk hissesini aldı. Ancak bu habere jet hızıyla yorum geldi ve böyle bir satın almanın olmadığı iyzico tarafından açıklandı. Dünya çapında hizmet veren ve 400 milyonu aşkın üyesi olan kendi ödeme şirketi Alipay'e de sahip olan Alibaba'nın, Türkiye'deki operasyonlarını genişletmek için bu tarz bir satın alma yapması mantıklı görünüyor.
Çinli Alibaba'nın Türkiye'deki ilk büyük yatırımı geçtiğimiz günlerde Trendyol ile olmuştu. Şirketin stratejik partneri olan Alibaba, yatırım miktarı konusunda açıklama yapmadı. Anlaşılan Çinli devin Türkiye maceraları sürüyor ve sürmeye devam edecek. Zira online ticaret devinin satın alma gücü ve büyük bir ağı var. Bu ağı entegre edebileceği firmaları satın almak ya da ortak olmak Alibaba'nın ana stratejilerinden biri.
Her ne kadar iyzico ile ilgili iddi doğru çıkmamış olsa da ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını da biliyoruz. Muhtemelen halen görüşmeler sürüyor ve sıkı pazarlıkçı oldukları bilinen Çinliler'in Türkiye ilgisi burada bitmeyecek.
Çinliler'in ilgisi arttı
Son aylarda Türkiye pazarında Çinli markaların giriş yaptığını görüyoruz. Önce telefon üreticisi Xiaomi, ardından Huawei'nin alt markası Honor son aylarda ülkemize giriş yapan iki Çinli marka arasında sayılabilir. Ayrıca bu iki markayı yenilerinin beklediğini ve bu girişlerin hızlanacağı da kulağımıza gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fiyat ve operasyon mantığı ile farklı bir bakış açısına sahip olan Çinli firmalar, Avrupalı ya da ABDli rakiplerine göre daha dijital olmalarıyla biliniyor. Klasik anlayışlar yerine dijital kanalları kullanmayı tercih eden markalar, temsilci bulma, zincir mağazalarla anlaşma gibi büyük maliyet ve operasyon gerektiren faaliyetlere girmiyor. Bunun yerine dijital kanallar ya da kendi mağazalarına tercih eden bu markalar sektöre yeni bir bakış açısı da getiriyor.
Kimdir bu Alibaba?
İsmi bize tanıdık gelse de aslında Çinli bir şirket olan Alibaba, dünyanın en büyük online ticaret firmalarından biri ve şirketler arası (B2B) satışların yapıldığı devasa bir online ticret ağına sahip. Ayrıca biz son kullanıcıların bildiği Çin'den ürün getirttiğimiz ünlü Aliexpres de yine aynı şirkete ait. 2017 yılı rakamlarına göre Alibaba şirketler grubunun toplam piyasa değeri 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Şirketin bünyesinde online ticaretten elektronik ödemeye kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren irili ufaklı firmalar bulunuyor. Dünya çapında 66 bini aşkın çalışanı olan şirketin hisseleri, ABD borsalarında işlem görüyor.
Şirketin kurucusu olan girişimci Jack Ma, Alibaba ismini ünlü masaldaki Ali Baba'dan esinlenerek verdiğini de açıklamıştı. Bu ismin herkes tarafından bilindiğini gören Jack Ma, online ticaret mantığına da uygun olan ismi şirketin ismi haline getirdi.
Kaynak: Teknolojioku
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