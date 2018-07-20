Alibaba iyzico'yu satın alabilir mi?

Dün akşam saatlerinde girişimler ve benzeri konularda haber yapan bir site olan Webrazzi tarafından ortaya atılan iddiaya göre Çinli Alibaba, Türkiye'nin en büyük dijital ödeme teknolojileri şirketi iyzico'yu satın aldı. Güvenilir bir kaynağa dayandırılan habere göre Alibaba şirketin çoğunluk hissesini aldı. Ancak bu habere jet hızıyla yorum geldi ve böyle bir satın almanın olmadığı iyzico tarafından açıklandı. Dünya çapında hizmet veren ve 400 milyonu aşkın üyesi olan kendi ödeme şirketi Alipay'e de sahip olan Alibaba'nın, Türkiye'deki operasyonlarını genişletmek için bu tarz bir satın alma yapması mantıklı görünüyor. Çinli Alibaba'nın Türkiye'deki ilk büyük yatırımı geçtiğimiz günlerde Trendyol ile olmuştu. Şirketin stratejik partneri olan Alibaba, yatırım miktarı konusunda açıklama yapmadı. Anlaşılan Çinli devin Türkiye maceraları sürüyor ve sürmeye devam edecek. Zira online ticaret devinin satın alma gücü ve büyük bir ağı var. Bu ağı entegre edebileceği firmaları satın almak ya da ortak olmak Alibaba'nın ana stratejilerinden biri.

Her ne kadar iyzico ile ilgili iddi doğru çıkmamış olsa da ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını da biliyoruz. Muhtemelen halen görüşmeler sürüyor ve sıkı pazarlıkçı oldukları bilinen Çinliler'in Türkiye ilgisi burada bitmeyecek. Çinliler'in ilgisi arttı



Son aylarda Türkiye pazarında Çinli markaların giriş yaptığını görüyoruz. Önce telefon üreticisi Xiaomi, ardından Huawei'nin alt markası Honor son aylarda ülkemize giriş yapan iki Çinli marka arasında sayılabilir. Ayrıca bu iki markayı yenilerinin beklediğini ve bu girişlerin hızlanacağı da kulağımıza gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fiyat ve operasyon mantığı ile farklı bir bakış açısına sahip olan Çinli firmalar, Avrupalı ya da ABDli rakiplerine göre daha dijital olmalarıyla biliniyor. Klasik anlayışlar yerine dijital kanalları kullanmayı tercih eden markalar, temsilci bulma, zincir mağazalarla anlaşma gibi büyük maliyet ve operasyon gerektiren faaliyetlere girmiyor. Bunun yerine dijital kanallar ya da kendi mağazalarına tercih eden bu markalar sektöre yeni bir bakış açısı da getiriyor.