Alman üreticileri Asya’da kazanıyor!

Almanya’nın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes-Benz ve BMW, Güney Kore’deki otomobil satışlarında son dönemde büyük bir yükseliş sağladı. Ancak satılan otomobillerin geneli Avrupa’dan farklı olarak dizel motorlu modeller olarak açıklandı. Ülkede en çok satılan otomobiller ise Mercedes-Benz E 220d ve BMW 520d gibi üst segment modellerden oluşuyor.

Mercedes-Benz üst düzey yöneticilerinden Britta Seeger, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada “Güney Kore ve Almanya arasında güçlü bir ilişki var. Güney Kore, Mercedes-Benz’in küresel çapta satış yaptığı altıncı büyük pazar konumunda. Geçtiğimiz yıl buradaki satışlarımızda %20 oranında artış sağladık” dedi. Sadece Güney Kore değil. Rusya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya’nın geneli Alman otomobil üreticileri için büyük bir fırsat. 2015 yılında Volkswagen Group’un adının karıştığı “dieselgate” skandalı ile Seul hükümeti Ağustos 2016’da ülkede VW satışlarını durdurmuştu. Volkswagen şimdilerde ise ülkedeki satışlarına tekrar başlamak için hazırlanıyor.

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