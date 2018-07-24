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Alphabet'in gelirleri arttı, kârı azaldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Google'ın çatı kuruluşu olan Alphabet'in gelirleri artarken kârının düşmesi dikkatleri üzerine çekti.

Alphabet'in gelirleri arttı, kârı azaldı!

Teknoloji firması Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bu yılın ikinci çeyreğinde dair bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, yılın ikinci çeyreğindeki gelirlerin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, 2017'nin nisan-haziran döneminde 26,01 milyar dolar gelir açıklamıştı.
Gelir arttı ama kâr düştü

Açıklamada, şirketin net kârının ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 3,19 milyar dolara gerilediği belirtildi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 3,52 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Firmanın hisse başına düşen kârının geçen yılın nisan-haziran döneminde 5,01 dolardan, bu senenin aynı döneminde 4,54 dolara gerilediği bildirildi. Gerileminin bir diğer sebebi ise Avrupa Birliği'nin geçen hafta Google'a verdiği 5,07 milyar dolarlık cezanın net kâra yansıtıldığı olarak açıklandı.
Reklam gelirleri yüzde 23,9 arttı

Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 28,09 milyar dolara yükseldi. Google, geçen yılın nisan-haziran döneminde 22,67 milyar dolar reklam geliri elde etmişti. Alphabet'in gelirindeki yıldan yıla yükselişin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından firmanın hisselerinde de artış görüldü.

Şirketin hisseleri pazartesi gününü bin 211 dolardan tamamladıktan sonra, New York Borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde bin 272 dolara kadar yükselerek yüzde 5 artış kaydetti.

Kaynak: Teknolojioku

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