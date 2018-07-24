Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?

Fotoğrafçılık tarihi 1827’de bir güvercin yuvasının görüntüsüyle başladı. Joseph Nicephore Niepce’nin çektiği fotoğrafçılık tarihinin ilk fotoğrafına baktığınızda güvercin yuvasını görmekte oldukça zorlanırsınız. Bunun başlıca sebebi Niepce’nin o yıllarda kullandığı makinenin diyafram ve enstantane hızını ayarlama şansı olmayışıydı. Gelişen teknoloji, profesyonel fotoğraf makinalarının sunduğu ‘pozlama’ imkanlarıyla bu sorunu ortadan kaldırdı, hatta cebimize kadar soktu. Amatör fotoğrafçılar için en önemli tercihi olan HUAWEI P20 Pro bunun en taze örneklerinden.

Yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?

19.yüzyılın başından beri hayatımızda olan fotoğraf, zaman içerisinde kendi türlerini de oluşturarak tartışılmaz en önemli sanat dallarından bir oldu. İnsanların, her geçen gün gelişen teknolojiyi kullanarak meydana getirdiği bu sanat dalı, kendi profesyonellerini ve sanatçılarını ilk günden beri artarak ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Uzun seneler yalnızca fotoğraf makinalarının içinde varlığını sürdüren bu sanat dalı, akıllı telefonların cebimize girmesi ve her gün bu alanda gelişen teknoloji ile artık iplerini koparmaya hazır. Geride bıraktığımız son birkaç sene ise, bu kopuşun kilometre taşları niteliğinde. Sosyal medyanın etkisini her geçen gün arttırdığı günümüzde yapılan paylaşımların sayısı, etki alanı ve en önemlisi de kalitesi doğru orantılı olarak artış gösteriyor.