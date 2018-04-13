Amazon Fire HD 10 tablet alana Amazon Echo Dot hediye

Fire HD 10, Amazon ekosistemine girmiş olan 10 inçlik bir tablettir. 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 2 GB RAM, 32 GB depolama ve 10 saate kadar pil ömrüne sahip 1.8 GHz dört çekirdekli çipe sahiptir. 150$ için sağlam bir iPad alternatifi. Bu özelliklere ek olarak, Fire HD 10 tablette stereo hoparlörler ve Alexa entegre olarak bulunmaktadır.

Ayrıca ücretsiz olarak aldığınız küçük Echo Dot, genellikle 50 dolara satılıyor. Alexa sisteme sahip hopörler sahip olduğu bir AUX jakı ile çok sayıda Bluetooth özelliği olan cihaza bağlanıp disko ortamını size sunabilir. Ancak ses kalitesi açısından çokta iyi olduğu söylenemez.

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