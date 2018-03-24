Amazon, Google’ı geçti!

Eğer dünya borsasını az çok takip ediyorsanız Apple’ın dünyanın en değerli şirketi konumunda olduğunu da biliyorsunuzdur. Aslında Apple son birkaç senedir bu unvanın sahibi. Apple’lı takip eden ise bir başka teknoloji devi olan Alphabet. Bilindiği üzere Google tüm şirketlerini Alphabet çatısı altında birleştirmişti. Genel olarak 3 numara sürekli olarak el değiştiriyordu. Fakat son dönemde Amazon’un yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Geçtiğimiz çeyrekte 3. sırada yer alan Amazon, son çeyrekte ise 2. sıraya yükseldi.
Açıklanan son rakamlara göre Apple, 889.17 milyar dolarlık değeriyle zirvede bulunurken, onu 768.04 milyar dolarlık değeriyle Amazon takip ediyor. Genel olarak ikinci sırada görmeye alıştığımız Alphabet ise 761.42 milyar dolarlık değeriyle 3. sırada yer alıyor.
E-ticaret ve perakende alanındaki işleriyle tanıdığımı şirket, akıllı hoparlör sektörüne yaptığı yatırımlar sayesinde geçtiğimiz yıl hisse değerini yüzde 85 oranında arttırmayı başarmıştı. Apple’ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 24 oranında arttı. Eğer Amazon bu yükselişini devam ettirirse, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmesi pek de imkansız görünmüyor.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Amazon’dan yapılan resmi açıklamada, Türkiye’deki faaliyetlerin de 2018 içerisinde başlayacağı belirtilmişti.
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