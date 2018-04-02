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Amazon’u hedef gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Amazon, ABD Başkanı Donald Trump’ın gazabından kurtulamadı. Çarşamba gün içerisinde borsada yaklaşık % 7 değer kaybeden Amazon hisseleri günü % 4.4’lük bir düşüşle kapamayı başardı.

Amazon’u hedef gösterdi!

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Çarşamba attığı bir tweette “Seçimden çok önce Amazon ile ilgili kaygılarımı dile getirdim” dedi. Ertesi gün dünyanın en büyük online parakende devi Amazon’un hisseleri milyarlarca dolar değer kaybetti. Başkan Trump bu tweetin üzerinden henüz bir gün geçmeden Amazonu düşük vergiler ve posta servisi üzerinden hedef gösterdi. Perşembe sabahı attığı tweette “ Diğer şirketlerin aksine eyalet ve yerel yönetimlere çok az vergi ödüyorlar. Posta servisimizi dağıtım için kullanıyorlar. (ABD’ye büyük zarar veriyorlar) ve binlerce perakendeciyi batırdılar” dedi.

Son dönemlerde birçok perakende zinciri mağazalarını bir bir kapatarak iflasa doğru gidiyor. Tüketicilerin daha ucuz ve pratik olması sebebiyle internet üzerinden çevrimiçi alışveriş sitelerine yönelmelerinin ise bu iflaslardaki payı büyük. Ortalama perakende zincirleri kendi e-ticaret sitelerini kurmaya başladılarsa da Amazon gibi e-ticaret devlerinin karşısında uzun süre tutunamıyorlar.

Amazon’un geçtiğimiz yılki satış hacminin 178 milyar doları aştığı biliniyor.

Amazon, sadece dağıtım merkezleri ve Kaliforniya’daki gibi büyük tesislerinin bulunduğu eyaletler aracılığı ile ABD hükümetine vergi veriyor. Ancak e-ticaret devinden internet üzerinden yapılan alışverişlerde vergi alınmıyor. Bu da ona geleneksel perakende satıcılarından çok daha kâr bırakıyor. Bu eşitsizlik ancak geleneksel satış ve internet üzerinden satış yapan perakendecileri ayırmadan, hepsinden dengeli bir satış vergisi toplanmasını sağlayacak bir yasa tasarısının hazırlanması ve ABD Kongresi’nden geçmesi ile çözüme kavuşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon ABD Donald Trump teknoloji

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