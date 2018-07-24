Amazon’un piyasa değeri 900 milyar doları aştı

Bildiğiniz gibi dünyanın en değerli şirketi dendiğinde uzun yıllardır akıllara Apple geliyor. Bu yüzden de Apple’ın piyasaya değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olacağı tahmin ediliyordu. Ancak son yıllarda diğer teknoloji şirketlerinin hızla yükselişe geçmesi, Apple’ın 1 trilyona ulaşan ilk şirket olma şansını düşürdü.

1 trilyon dolar barajını Apple’dan önce geçme şansı bulunan şirketlerin başında Amazon geliyor. Son yıllarda müthiş bir hızla yükselen şirketin piyasa değeri tarihinde ilk kez 900 milyar doları aştı. Böylece şirket 1 trilyon barajına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bugün itibariyle şirketin piyasaya değeri 902 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da online alış veriş devinin bir yılda yüzde 57 değer kazandığını gösteriyor. Bu inanılmaz yükseliş hızı şirketi çok yakında Apple’ın önüne geçerek gibi duruyor.

Apple’ın şu anki piyasa değeri 935 milyar dolar. Yani Apple 1 trilyon dolara ulaşmaya daha yakın. Ancak iki şirketin büyüme hızı göz önüne alındığında, bu baraja ilk ulaşan Amazon olacak gibi görünüyor.

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