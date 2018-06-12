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Amazon Web Services'e Türkçe dil desteği geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Amazon'un bulut hizmeti Amazon Web Services, artık Türkçe arayüzüyle kullanıcıların karşısında.

Amazon Web Services'e Türkçe dil desteği geldi!

E-ticaret devi Amazon’un bulut hizmeti verdiği platformu Amazon Web Services artık ülkemizde Türkçe olarak kullanılabilecek. Hazır Amazon'un ülkemize geleceği belliken böyle bir yerelleştirme kararı alması, şaşırtıcı olmasa gerek diye düşünüyoruz.

Normal sürümde diller arasında İngilizce, Almanca, Portekizce, Fransızca ve İspanyolca ile Çince ve Japonca gibi diller mevcut. Amazon Web Services Lüksemburg ofisinden verilen bilgilere göre, AWS’nin Türkçe sürümü ise geçtiğimiz hafta hayata geçti.

AWS’nin platformunda AWS’nin sunduğu ürün ve çözümlere yer veriliyor. Ayrıca ürün kullanımına dair fiyatlandırmalar da ayrıntılı şekilde paylaşılıyor. AWS’nin ürünlerine göz attığımızdaysa depolamadan ağ içerik teslimine, geliştirici araçlarından AR-VR’a ve güvenliğe değişen 21 çeşit ürün ailesi karşımıza çıkıyor.

Tam olarak platformun yüzde yüz Türkçe olduğunu söyleyemeyiz ancak Amazon bu konuda çalışmalarını devam ettirdiğini belirtmekte. Platformdaki kategorileri gezindiğiniz zaman şimdiden servisin büyük bir bölümünün yerelleştirmeden nasibini aldığını rahatlıkla görebilirsiniz.

AWS, dünya çapındaki 18 coğrafi bölgede ve bir yerel bölgede 55 erişilebilirlik alanını kapsıyor. Tamamıyla yerelleştirilme çalışmalarının yapıldığı AWS, ülkemizden de birçok kullanıcı sayısına sahip olan bir platform. Bakalım Amazon, ilerleyen dönemler yerelleştirme açısında başka ne gibi sürprizler ile karşımıza çıkacak göreceğiz.

Amazon Web Services artık Türkçe!

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Web Services Türkçe dil desteği

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