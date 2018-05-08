AMG G63 yola çıkmaya hazırlanıyor!

Yeni Mercedes-AMG G63 artık yeni bir gövde, yeni bir şasi, yeni bir güç aktarma organı ve yeni bir şanzımana sahip. Yeni model mevcut modele göre 55 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş. Her zamanki gibi keskin köşeli tasarıma sahip olan G63, inşasında yoğun karbon fiber kullanımı ile 170 kg ağırlık tasarrufu sağladı. Boş ağırlığı 2.560 kg’a düştü. Mercedes-AMG mühendisleri aracın 40 yıllık kült tasarımını korumak adına yüzlerce saat mesai harcadı.
Mevcut modelde kullanılan 5.5 litrelik V8 motor 585 beygir güç çıkışına sahip 4.0 litrelik daha verimli bir motor ile değiştirildi. Bununla birlikte şanzıman olarak markanın 9 otomatik vitesli 9G-Tronic şanzımanı ile mükemmel bir güç kombinasyonu yakalanmış diyebiliriz. Tüm bu revizyonlar G-Serisi’ni rakipleri karşısında 40 yıl daha güçlü kalacağı bir noktaya taşımaya yetiyor.
G-Serisi, temeli askeri bir tasarıma dayanan güçlü bir off-roader. Yenilenen modelde bu noktada yapılan değişikliklerden en önemlisi motorun tork dağılımını mevcut 50:50 olandan 60:40 gibi dengeli bir ayara getirmek diyebiliriz. Ayrıca bu değişiklik aracın dinamiklerini bozmadan yapılmış. G-Serisi’nin ön, orta ve arka olmak üzere üç tam diferansiyel kilitli tek seri üretim arazi aracı olduğunu da belirtmekte yarar var. Sonuç olarak Mercedes-AMG G63, geçirdiği detaylı revizyon ile birlikte daha hızlı, daha dengeli ve daha yetenekli bir off-roader haline gelmiş ve off-road tutkunlarına arazi şartlarında çok zorlanmadan keyifli ve eğlenceli bir off-road deneyimi vadediyor.
Mercedes-AMG G63 4.0 V8 için bazı teknik özellikler:
Motor: 3982cc V8 twin-turbo
Güç: 6000 devirde 585 beygir
Tork: 2500 devirde 630 lb ft
Şanzıman: 9 vitesli otomatik 9G-Tronic şanzıman
Ağırlık: 2.560 kg
Maksimum Hız: 220 km/s
0-100 km/s hızlanma: 4.5 saniye
Yakıt ekonomisi: 18 mpg
CO2 emisyon değeri: 299 g/km
Piyasadaki potansiyel rakipler: Porsche Cayenne, Land Cruiser, Range Rover Sport SVR, Range Rover Autobiography
Fiyatı: 143,305 avro
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'
Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Trump, İran kararını bugün açıklayacak
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Ay'da insanları bekleyen tehlike
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Okuyucu Yorumları 1 yorum