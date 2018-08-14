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Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu yaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu ile gündeme geldi. Pixel XL sahiplerini yakından ilgilendiren Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu için Google’dan henüz bir açıklama gelmedi. İşte sorunun tüm detayları.

Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu yaşıyor!

Google, geçtiğimiz günlerde Android 9.0 Pie güncellemesini Pixel modelleri için indirime sunmuştu. Kendi cihazlarına güncellemeyi direkt olarak sunan Google, Android 8.0 Oreo güncellemesinde yaşadığı sorunların bir benzerini Android 9.0 Pie ile de yaşadı.

Google Pixel XL sahiplerinde meydana gelen Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu, Pixel XL sahiplerini çok kızdırmış durumda. Android 9.0 Developer Preview 4 sürümünü kullanan Pixel XL sahipleri, Final sürümün hızlı şarj konusunda sınıfta kaldığını belirtiyor.

Android 9.0’ın Final sürümün daha yavaş şarj ettiğini söyleyen kullanıcıların sayısı gitgide artıyor. Bu sorunun şimdilik Pixel XL modelinde yaşandığı Pixel, Pixel 2 ve Pixel 2 XL’de bir sorunun olmadığını söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Google’ın, bu sorunu Eylül ayının başlarında sunacağı güvenlik yamalarını barındıran güncelleme ile çözemesi bekleniyor. Bakalım Google, hatasını kısa bir süre içerisinde çözebilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Android 9.0 Pie Pixel XL Google

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