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Android bildirimlerine akıllı cevap

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 11:36 | Son Güncelleme

2015’in sonlarından bu yana Gmail uygulamasında hizmet veren akıllı cevap özelliği, üçüncü parti uygulamalarda kullanılabilir hale geliyor.

Android bildirimlerine akıllı cevap

Google’ın 2 yılı aşkın süredir Allo ve Gmail’de kullandığı otomatik cevap oluşturma özelliği nihayet üçüncü parti uygulamalara da geliyor. Bir süredir hizmet veren özellik, karşı tarafın mesajını okuyup anlayarak size muhtemel cevaplar oluşturuyor ve bunları tek dokunuşla gönderme imkanı sağlıyor. Mamafih hemen aşağıdaki görsel de bunu net şekilde açıklıyor. Hangouts’tan gelen bildirimde, “Restoranda mısın?”  sorusuna, “Evet”, “Oradayım” gibi hızlı cevaplar sunulmuş durumda. Öte yandan “Eve ne zaman geleceksin?” sorusunun yanında Google Haritalar yardımıyla oluşturulan süre bulunuyor ve örnekte otomobille 13 dakikada evde olacağınız hesaplanmış durumda. Şayet bu “13 dk.” seçeneğine dokunursanız, karşı taraf hızlıca bilgilenmiş olacak.

Android Police’ın haberine göre yeni özellikler bununla sınırlı değil. Telefonunuz, araç kullanırken otomatik olarak mesaj yazamayacağınızı varsayacak ve duruma göre karşıya mesaj iletecek. Eğer daha acil bir mesaj olduğu algılanırsa, bunu size bildirecek. Dahası, tüm bu özellikler takviminizle bağlantı kurarak planlamalarınıza göre daha da akıllı öneriler sunabilecek.
Google’ın test ettiği iddia edilen özelliğin ne zaman kullanıcıların kullanımına açılacağı şimdilik bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
android teknoloji

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